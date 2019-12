POPRZEDNIA

Już dawno minęły czasy, że garnitur był czarny lub granatowy. Teraz możecie wybierać między modelami zdobionymi fantazyjnymi wzorami i wykonanymi z ciekawych materiałów.

To doskonała propozycja da kobiet, które nie chcą tracić czasu na codzienne kompletowanie stylizacji. Wystarczy założyć do niego biały top, który przecież pasuje do wszystkiego.