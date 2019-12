Czerwone sukienki w stylu Anny Lewandowskiej - 3 modele z Zary

fot. ONS.pl

Anna Lewandowska pojawiła się w towarzystwie męża na dorocznym Christmas party Bayernu Monachium. Na imprezie w Monachium trenerka po raz pierwszy zaprezentowała ciążowe krągłości. Miała na sobie czerwoną sukienkę z modnymi bufkami. Jak wyglądała i gdzie można kupić podobne sukienki?

Czerwona sukienka Anny Lewandowskiej

Anna i Robert Lewandowscy spodziewają się drugiego dziecka. Żona znanego piłkarza do tej pory starała się ukrywać ciążowe krągłości, jednak na gwiazdkową imprezę Bayernu wybrała kreację, która pokazała, że brzuszek powoli robi się coraz większy.

Trenerka miała na sobie czerwoną minisukienkę z połyskującej tkaniny (satyny lub jedwabiu). Warto zaznaczyć, że ten model doskonale wpisuje się w trendy jesień-zima 2019/2020 - łączy w sobie kilka gorących tendencji: bardzo modny odcień czerwieni (tzw. czerwony pieprz), błyszczący materiał, efektowne wiązanie (delikatnie odwracającego uwagę od krągłości w okolicy brzucha) oraz bufki, które są absolutnym hitem tegorocznej zimy.

Sprytnym zabiegiem, który często stosują ciężarne gwiazdy, było wybranie długości mini i pokazanie oszałamiających nóg. Anna Lewandowska zdradziła, że kupiła sukienkę w butiku Moliera 2, więc jej cena zapewne nie była niska. My postanowiłyśmy przejrzeć ofertę popularnych sieciówek i podobne modele udało się nam znaleźć w Zarze.

Czerwone sukienki z Zary - idealne na święta

Czerwień to jeden z modnych kolorów na jesień-zimę 2019/2020. Jest kobiecy, seksowny i - noszony z klasą - bardzo wyrafinowany. Największą popularność zyskuje w grudniu, ponieważ doskonale pasuje do kolorystyki świąt Bożego Narodzenia. Czerwona sukienka w tym okresie roku must have, podobnie jak świąteczny sweter. Zobacz 3 modne sukienki z Zary, które sprawdzą się na wiele okazji np. imprezy, randki, spotkania rodzinne lub gronie znajomych.

Z bufiastymi rękawami, cena ok. 79,90 zł

Na topie nadal jest estetyka lat 80., kiedy bufiaste rękawy były bardzo popularne. Tego typu krój doskonale wyrówna proporcje sylwetki przy figurze gruszki, a także odwróci uwagę od wystającego brzuszka.

Satynowa z wiązaniem, cena ok. 449,00 zł

Czy może być coś bardziej zmysłowego niż błyszcząca tkanina w połączeniu z głębokim odcieniem czerwieni? Ten duet dodatkowo wzbogaca wiązanie w talii (bardzo modne!).

To kolejny z trików stylistów, który pomaga delikatnie zamaskować problematyczne okolice brzucha. W tej sukience dobrze będą wyglądały nie tylko młode dziewczyny, ale również dojrzałe kobiety.

Z dekoltem w kształcie litery V, cena ok. 109,00 zł

Jak optycznie wydłużyć sylwetkę? Postawić na ostre, trójkątne cięcia. Idealnym wyborem jest dekolt w kształcie litery V, który przykuwa uwagę do górnej partii sylwetki, a także sprawia, że wyglądamy szczuplej.

