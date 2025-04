Idealna pielęgnacja zaczyna się od środka - to, co spożywamy i pijemy ma ogromny wpływ na wygląd naszej skóry czy włosów. Poznaj koktajl, który dostarczy ci cennych składników odżywczych i sprawi, że twoje włosy staną się silniejsze oraz pełne blasku.

Reklama

Koktajl z matchą i chia - wpływ na włosy

Ten koktajl wspiera nie tylko zdrowie wewnętrzne, ale także pozytywnie wpływa na kondycję naszych włosów. Dzięki połączeniu antyoksydantów, witamin i kwasów tłuszczowych Omega-3, napój ten skutecznie zadba o ich stan.

Korzyści płynące z reularnego picia tego koktajlu:

wzmocnienie cebulek włosów oraz zapobieganie wypadaniu włosów,

oraz zapobieganie wypadaniu włosów, poprawa struktury włosów poprzez zawartość białek i witamin (szczególnie witamin B i E),

poprzez zawartość białek i witamin (szczególnie witamin B i E), wspomaganie nawilżenia i elastyczności włosów,

nawilżenia i elastyczności włosów, antyoksydacja i neutralizacja wolnych rodników , które są odpowiedzialne za starzenie się komórek skóry głowy,

, które są odpowiedzialne za starzenie się komórek skóry głowy, poprawa krążenia krwi w skórze głowy.

Jak zrobić koktajl z chia i matchą na lśniące włosy?

Picie tego odżywczego napoju to banalny sposób na uzupełnienie codziennej diety o zdrowe tłuszcze, antyoksydanty i witaminy. Sprawdź, jak łatwo go zrobić.

Składniki:

1 łyżka nasion chia,

1 łyżeczka matchy w proszku,

1 dojrzały banan,

1/2 szklanki mleka migdałowego,

1 łyżeczka miodu,

szczypta cynamonu.

Przygotowanie:

W miseczce połącz nasiona chia z połową szklanki wody. Pozostaw na około 10-15 minut, aby napęczniały. W kubku wymieszaj łyżeczkę matchy z odrobiną ciepłej wody (około 2-3 łyżki). Użyj trzepaczki lub łyżeczki, by dobrze rozpuścić proszek i uzyskać gładką mieszankę. W blenderze umieść banana, mleko migdałowe, napęczniałe nasiona chia, zaparzoną matchę, miód i cynamon. Blenduj przez 30-40 sekund, aż wszystkie składniki dobrze się połączą i uzyskasz gładką konsystencję. Przelej koktajl do szklanki i ciesz się zdrowym napojem pełnym energii.

Zielony koktajl z chia na włosy, fot. Adobe Stock, aamulya

Inne korzyści wynikające z picia koktajlu z matchy i chia

Koktajl z matchą i nasionami chia to napój, który łączy zdrowie, smak i energię w jednym. Jeśli chcesz wprowadzić coś nowego i odżywczego do diety, to idealny wybór. Dzięki naturalnym składnikom masz pewność, że dostarczasz sobie nie tylko pysznej przyjemności, ale i zdrowotnych korzyści. Oto powody, dla których warto pić go regularnie:

naturalna dawka energii i doskonała alternatywa dla porannej kawy - matcha działa pobudzająco, ale w delikatniejszy sposób, niż kofeina,

i doskonała alternatywa dla porannej kawy - matcha działa pobudzająco, ale w delikatniejszy sposób, niż kofeina, wzmocnienie koncentracji i poprawa nastroju - zawarta w matchy L-teanina polepsza koncentrację i zwiększa czujność,

i poprawa nastroju - zawarta w matchy L-teanina polepsza koncentrację i zwiększa czujność, wsparcie zdrowia układu trawiennego - nasiona chia regulują pracę jelit poprzez zawartość błonnika,

- nasiona chia regulują pracę jelit poprzez zawartość błonnika, pomoc w utrzymaniu promiennej cery - kwasy tłuszczowe zawarte w chia działają przeciwzapalnie,

- kwasy tłuszczowe zawarte w chia działają przeciwzapalnie, doskonała opcja na zaspokojenie głodu - koktajl ten stanowi wartościową przekąskę między posiłkami.

Czytaj także: