Nie wyrzucaj fusów po porannej kawie, ponieważ skrywają w sobie wiele korzyści i mają bardzo wiele różnorodnych zastosowań. Nasze babcie wykorzystywały fusy z kawy jako nawóz, ale nie tylko. Sięgały po nie również wtedy, gdy chciały zadbać o swoje włosy. Płukanka kawowa to naturalna, tania metoda na lśniące i mocniejsze pasma.

Dlaczego warto stosować domową płukankę z fusów kawy?

Płukanka do włosów z fusów kawy to jeden z domowych sposobów, który zachwyca swoją prostotą i efektownością. Kawa, a dokładnie zawarta w niej kofeina, znana jest z właściwości pobudzających. Kiedy więc stosujesz płukankę kawową, kofeina poprawia mikrokrążenie, co może sprzyjać lepszemu dotlenieniu cebulek i stymulować wzrost włosów.

Dodatkowo, kawa działa lekko oczyszczająco, pomaga więc usunąć resztki kosmetyków, odświeża skórę głowy i reguluje jej przetłuszczanie się. Dzięki temu włosy stają się bardziej odbite u nasady i zyskują naturalną objętość.

Płukanka z fusów kawy ma też działanie wzmacniające. Jej regularne stosowanie wpływa na zmniejszenie się łamliwości włosów. Stają się one bardziej elastyczne i pełne zdrowego blasku.

U brunetek i szatynek, ta kawowa płukanka przyciemnia włosy, nadając im głębi.

Płukanka z fusów kawy - sposób przygotowania

Zrobienie płukanki kawowej to jeden z najłatwiejszych domowych trików na zdrowsze, lśniące włosy. Nie potrzebujesz drogich składników ani skomplikowanych przepisów - wystarczą fusy z kawy i chwila wolnego czasu.

Składniki:

2-3 łyżki świeżych fusów z kawy,

2 szklanki wody.

Przygotowanie:

Zalej fusy 2 szklankami wrzątku i odstaw na około 15-20 minut, by napar dobrze się zaparzył. Przecedź płyn przez sitko lub gazę, by pozbyć się resztek fusów - powinna zostać czysta, lekko ciemna woda kawowa. Pozostaw do ostygnięcia - płukanka powinna być letnia, ale nie gorąca. Gotowe.

Stosowanie płukanki z fusów kawy

Płukanka z fusów kawy to nie tylko prosty domowy zabieg, ale też mały rytuał dla twoich włosów. Aby wydobyć z niej maksimum korzyści, warto wprowadzić ją do pielęgnacji i stosować regularnie. Możesz traktować ją jak naturalny booster blasku i wzmocnienia. Kluczem do sukcesu jest systematyczność i odpowiedni sposób aplikacji.

Wskazówki:

Używaj płukanki jako pierwszego kroku przed myciem włosów.

przed myciem włosów. Powoli polewaj włosy, najlepiej nad miską, by zebrać płyn i móc go ponownie przelać na włosy - to wzmocni efekt.

Wmasuj delikatnie w skórę głowy , by pobudzić cebulki i poprawić krążenie.

, by pobudzić cebulki i poprawić krążenie. Pozostaw na kilka minut - im dłużej, tym lepiej (choć już 3-5 minut daje zauważalny efekt blasku).

Umyj włosy delikatnym szamponem, a następnie nałóż ulubioną odżywkę.

Stosuj 2-3 razy w tygodniu, szczególnie, gdy twoje włosy są osłabione i pozbawione zdrowego wyglądu.

