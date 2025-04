Dlaczego włosy wypadają?



Przyczyny wypadania włosów podzielić można na fizjologiczne, które są związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w organizmie, a także chorobowe, wymagające leczenia.

Do zmian fizjologicznych należy np. utrata włosów po porodzie, kiedy to stracić można nawet ich połowę. Dzieje się tak głównie dlatego, że podczas ciąży hormony hamują ich wypadanie, więc na głowie są nowe włosy i te, które normalnie już dawno by wypadły. Po porodzie natomiast zmienia się poziom hormonów i w związku z tym zaczyna zmniejszać się liczba włosów. Inną przyczyną jest negatywny wpływ środowiska zewnętrznego, w wyniku czego włosy przesuszają się, łamią i wypadają. Często dzieje się tak po letnim urlopie, kiedy nie nosimy na głowie kapelusza ani chustki. Wówczas skóra głowy opala się, a opalenizna to z medycznego punktu widzenia stan zapalny skóry, czyli jej choroba.

W pewnym stopniu włosy można wzmocnić ziołami, gdyż ich składniki docierają wraz z krwią i mogą odżywić mieszki włosowe. Wśród całej gamy ziół, ze względu na właściwości pożądane dla naszych fryzur, szczególnie polecane są:

Skrzyp polny



Jest prawdziwą skarbnicą potasu i łatwo przyswajalnej krzemionki, która stanowi cenny budulec włosa, gdyż uelastycznia i wzmacnia jego strukturę. Wyciąg ze skrzypu polnego dostarcza niezbędne jony i mikroelementy, dezynfekuje i lekko ściąga. Ponadto wykazuje działanie powstrzymujące siwienie, łamliwość i rozdwajanie końcówek. Niedobór krzemu prowadzi nie tylko do wypadania włosów, ale również do matowienia skóry czy łamliwości paznokci.

Rozmaryn lekarski



Rozmaryn jest bogaty w antyoksydanty, które zwalczają szkodliwe wolne rodniki. Dzięki poprawie przepływu krwi do owłosionej skóry głowy, ekstrakt z rozmarynu stymuluje cebulki włosów do wzrostu. Jest ziołowym środkiem na przeciwdziałanie wypadaniu włosów, a także działa przeciwłupieżowo, odkażająco i ściągająco.

Brzoza



Ma działanie przeciwzapalne, oczyszczające i odświeżające. Wyciąg z tego drzewa regeneruje włosy nadając im witalność, połysk, puszystość i miękkość. Poza tym stają się one gładkie i sprężyste.

Pokrzywa



Jest bogata w witaminy A i C, a także kluczowe składniki mineralne i lipidy, które mogą być korzystne dla włosów. Pokrzywa blokuje konwersję testosteronu do jego „silniejszej” formy, czyli dihydrotestosteronu (DHT), która jest główną przyczyną męskiego łysienia. DHT uszkadza mieszki włosowe, a najbardziej wrażliwe na ten hormon są włosy na skroniach, dlatego mężczyźni często mają przerzedzone zakola. Oprócz tego ekstrakt z pokrzywy reguluje pracę gruczołów łojowych, przez co włosy mniej się przetłuszczają.

Inne zioła



Rumianek wykazuje działanie przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi podrażnienia skóry. Napar z tego zioła załagodzi też swędzenie skóry głowy. Dzięki niemu włosy nie tylko wzmacniają się i uelastyczniają, ale również rozjaśniają.

Lawenda odświeża włosy, kontroluje produkcję łoju, pobudza krążenie, a także wykazuje działanie bakteriobójcze.

Żeń-szeń używany jest w Azji od tysięcy lat, poprawia krążenie i reguluje metabolizm komórkowy. Wykorzystanie tej byliny do przygotowania szamponu, przyczyni się do odżywienia i wzmocnienia włosów. Jest dobrym środkiem na porost włosów, szczególnie u kobiet.

Ginkgo biloba przyczynia się do poprawy krążenia, dzięki czemu do mieszków włosowych jest dostarczanych więcej składników odżywczych, co pobudza porost włosów.

W rezultacie kuracji lucerną siewną nie tylko zatrzymuje się wypadanie włosów, ale również rosną one szybciej, gdyż roślina ta wzmacnia cebulki.

Korzystne właściwości w zwalczaniu łupieżu i wypadaniu włosów mają również nasiona kozieradki pospolitej.

