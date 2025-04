Jeśli chcesz mieć mocne, lśniące i zdrowe włosy, siemię lniane powinno na stałe zagościć w twoim menu i schemacie pielęgnacji. Te małe, brązowe ziarenka są odżywczą potęgą. Pełne są witamin (zawierają m.in. witaminy z grupy B oraz witaminę E), nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i 6, przeciwutleniaczy i błonnika, które dbają o pasma od czubka, aż po same końce. Możemy przyjmować je doustnie (dodawać do koktajlu, sałatki i owsianki) lub przygotować żel lniany i nakładać go bezpośrednio na włosy jako odżywkę.

Reklama

Żel lniany to idealne rozwiązanie dla suchych, matowych i zniszczonych włosów. Może zdziałać cuda — już po pierwszej aplikacji zauważymy różnice. Pasma będą błyszczące jak nigdy wcześniej, miękkie, gładkie, lśniące i nawilżone.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa żel lniany na włosy, jak go przygotować oraz jak stosować, żeby zobaczyć efekty.

Spis treści:

Żel lniany to bohater w pielęgnacji włosów. Polecany jest do wszystkich rodzajów i tekstur.

Żel lniany na włosy — efekty:

nawilża włosy i skórę głowy;

wzmacnia;

hamuje wypadanie;

definiuje loki;

nabłyszcza, uelastycznia i wygładza;

ułatwia rozczesywanie;

łagodzi stany zapalne skóry;

zapobiega puszeniu;

chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;

reguluje pracę gruczołów łojowych.

Olej lniany na włosy - jak działa i jak stosować?

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Do małego garnka wsyp 2 łyżki brązowego siemienia lnianego i zalej szklanką letniej wody. Gotuj na małym ogniu przez ok. 15 minut, co chwila mieszając, aby ziarenka nie przykleiły się do dna. Gdy przestygnie, odcedź ziarna przez sitko, a powstały kleik rozprowadź na włosach i skórze głowy. Załóż czepek kąpielowy i owiń głowę ręcznikiem. Pozostaw go na ok. 15 minut (dla lepszych efektów możesz trzymać kilka godzin, nawet całą noc), spłucz i umyj włosy delikatnym szamponem.

Żel lniany możesz stosować na suche lub mokre włosy. W obu przypadkach zadziała tak samo. Bardzo dobrze sprawdzi się również jako pokład pod olej przy olejowaniu włosów.

Żel lniany nakładaj tak często, jak potrzebują tego twoje włosy, nawet codziennie. Przed zastosowaniem pamiętaj, aby wykonać próbę uczuleniową.

Reklama

Czytaj także:

Olej jojoba: remedium na suche i zniszczone włosy. Jak go stosować?

Olej konopny: nowy ulubieniec włosomaniaczek. Jak działa na włosy i jak stosować?