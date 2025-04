Czy wiesz, że sekret pięknej fryzury tkwi nie w drogich środkach do jej stylizacji, ale przede wszystkim w podstawowej pielęgnacji, czyli w tym jak oczyszczasz i odżywiasz włosy podczas ich mycia?

Jakich składników w szamponach unikać?

Jeśli skóra głowy nadmiernie się przetłuszcza, pojawia się łupież, swędzenie lub włosy zaczynają wypadać warto przyjrzeć się swojemu szamponowi. Sprawdź, czy w jego składzie nie znajdują się tanie i popularne detergenty myjące:

Sodium Lauryl Sulfate (SLS),

Sodium Laureth Sulfate (SLES),

Amonium Lauryl Sulfate (ALS).

Mogą mieć one bardzo szkodliwy wpływ na skórę głowy i włosy. Te mocne detergenty znajdują się np. w płynach do mycia naczyń czy środkach do mycia pokładów statków, ponieważ znakomicie usuwają tłuszcz, smary i oleje. Stosowane w szamponach mogą podrażniać skórę głowy, nasilać produkcję sebum i bardzo negatywnie działają na włosy.

Naturalne oczyszczanie to podstawa

W szamponach Orientana, zamiast silnych detergentów, zastosowano naturalne substancje myjące znane w ajurwedzie od tysięcy lat. Tajemnicza nazwa Sapindus Mukorossi to nic innego, jak orzechy piorące zawierające naturalne saponiny. W kontakcie z wodą wytwarzają pianę, która wygodnie i skutecznie myje skórę głowy i włosy.

Orzechy reetha polecane są również do mycia bardzo delikatnej, alergicznej skóry, a także przy problemach z łuszczycą. Orientana w swoich szamponach dodatkowo stosuje poliglukozyd kwasów oleju kokosowego otrzymywany z oleju kokosowego i cukrów owocowych. Wykazuje on dermatologiczną kompatybilność ze wszystkimi typami skóry i jest bardzo łagodny.

Dobór szamponu do rodzaju włosów – to łatwiejsze niż myślisz

Przy włosach z łupieżem i przetłuszczających się najlepiej zaufać ... miodli indyjskiej. Ta ajurwedyjska roślina nazywana również „neem” działa zabójczo na bakterie, grzyby i drożdżaki. Szybko pomaga uporać się z uciążliwym problemem łuszczącej się i tłustej skóry głowy. Szampon Orientana bazowany na neem wzbogacono zieloną herbatą, która odświeża skórę i włosy, dodatkowo je wzmacniając.

Jeśli masz z natury włosy cienkie i delikatne warto skorzystać z mocy migdałecznika, który wspaniale wzmacnia i odżywia oraz poprawia gęstość włosów. W połączeniu z delikatnym jaśminem indyjskim, w wyjątkowym, naturalnym szamponie Orientana, idealnie pielęgnuje cienkie włosy, nie obciąża ich, ale nadaje puszystość i zapewnia efekt lekkiego uniesienia od nasady.

Azjatyckie zioła sprawdzone w pielęgnacji włosów

Gdy szukasz uniwersalnego naturalnego szamponu, który znakomicie oczyści skórę głowy, nada włosom piękny połysk, skutecznie je nawilży i odżywi, na pewno warto wypróbować Ajurwedyjski Szampon do włosów Imbir i Trawa Cytrynowa marki Orientana.



Zawiera aż 98,8% naturalnych składników takich jak:

agrest indyjski (czyli amla), który wzmacnia cebulki i zapobiega wypadaniu włosów,

(czyli amla), który wzmacnia cebulki i zapobiega wypadaniu włosów, shikakai , który wspomaga oczyszczanie skóry głowy, ale nie narusza warstwy lipidowej, a dodatkowo nadaje włosom aksamitną miękkość,

, który wspomaga oczyszczanie skóry głowy, ale nie narusza warstwy lipidowej, a dodatkowo nadaje włosom aksamitną miękkość, lodhra, która łagodzi wszelkie podrażnienia i działa wspomagająco na wzrost włosów.



Czy odżywki do włosów mogą szkodzić?

Większość odżywek dostępnych w drogeriach zawiera silikony, dzięki czemu natychmiast po ich zastosowaniu włosy stają się miękkie, gładkie, można je łatwo rozczesać i mają piękny połysk. Ale czy wiesz, że raz zastosowane na włosy silikony nie zawsze udaje się zmyć przy kolejnym myciu włosów? W związku z tym, że pozostają na włosach tworzą barierę uniemożliwiająca przyswojenie przez włosy cennych substancji odżywczych.

Regularne stosowanie produktów z silikonami sprawia, że włosy stają się nadmiernie obciążone, coraz trudniej je „domyć” i ułożyć.

Naturalne odżywianie na miarę potrzeb

Odżywki do włosów Orientana nie zawierają silikonów, ale zapewniają efekt pięknych i błyszczących włosów zupełnie naturalnie.

Orientana wykorzystuje moc olejków i ekstraktów z najlepszych roślin ajurwedyjskich, które są bogate w substancje czynne pielęgnujące włosy. Kiedy wmasujesz odżywkę we włosy wniknie ona do ich wnętrza i odżywi włosy od środka. Po spłukaniu odżywki od razu zauważysz, że włosy nie są obciążone, ale mają piękny połysk, są gładkie i zyskują zdrowy wygląd.

Które zioła odżywią najlepiej?

Orientana w swoich odżywkach do włosów wykorzystuje takie rośliny jak:

jojoba , która silnie nawilża, chroni i nabłyszcza włosy,

, która silnie nawilża, chroni i nabłyszcza włosy, wąkrotka azjatycka (cica), która nie tylko stymuluje wzrost włosów, ale również wykazuje działanie przeciwzapalne i wzmacnia skórę głowy,

(cica), która nie tylko stymuluje wzrost włosów, ale również wykazuje działanie przeciwzapalne i wzmacnia skórę głowy, ajwain, który działa antyseptycznie i nadaje włosom niesamowity blask.

Ajurwedyjska Odżywka z Jaśminem i Migdałecznikiem sprawdzi się w wypadku włosów cienkich i delikatnych, które potrzebują lekkości, puszystości i wzmocnienia. Ajurwedyjska Odżywka z Imbirem i Trawą Cytrynową nada włosom świeżość i jedwabisty blask.

