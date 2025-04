Włosy zimą - umęczone zmianami temperatur - od mrozów na dworze po nagrzane kaloryferami, suche powietrze w pomieszczeniach; schowane pod czapką; traktowane przez nas suszarką, lokówką, prostownicą; farbowane, rozjaśniane…nasze włosy potrzebują solidnej regeneracji. Rodzinne spotkania, długi, majowy weekend z przyjaciółmi, a przede wszystkimi nasze własne dobre samopoczucie – cel to podstawa motywacji. Znajdź go w swoim kalendarzu, by łatwiej było wystartować z zabiegami upiększającymi. Trzy miesiące minie szybko, a dokładnie tyle potrzeba, żeby cieszyć się efektem pięknych, zdrowych włosów.

Do dzieła!

Warto sięgnąć po sprawdzone sposoby i pomóc sobie kuracją, którą stosuje już tysiące kobiet. To oszczędność naszego czasu, pieniędzy i przede wszystkim skuteczna pomoc dla zniszczonych przez zimę włosów. Do osiągnięcia wymarzonego efektu wystarczy zastosować pięć produktów Laboratorium Pilomax. W tak opracowanym zestawieniu stanowią kompletną kurację.

Kosmetyki dla włosów farbowanych ciemnych

REGENERACJA krok 1: Szampon do codziennej pielęgnacji włosów farbowanych ciemnych. Delikatnie myje włosy i skórę głowy. Nawilża włosy i wygładza ich powierzchnię. Nadaje im połysk, poprawia wygląd włosów .

REGENERACJA krok 2: Maska do włosów farbowanych na ciemne kolory, krok 2. w Kuracji Regenerującej. Przeznaczona do włosów zniszczonych łamliwych, szorstkich i sztywnych. Odbudowuje uszkodzone włosy, silnie je nawilża, pogrubia i wygładza. Zapobiega łamliwości i rozdwajaniu włosów. Wzmacnia blask koloru.

REGENERACJA krok 3: Odżywka bez spłukiwania w sprayu, do stosowania dla ochrony włosów, jako krok 3. w Kuracji Regenerującej. Przeznaczona do włosów farbowanych ciemnych. Nawilża włosy i zmniejsza skłonność końcówek do rozdwajania. Przywraca kondycję uszkodzonym włosom. Chroni przed zabiegami gorącym powietrzem i przed zanieczyszczeniami środowiska. Wygładza włosy i ułatwia ich układanie.

PIELĘGNACJA krok 1: Szampon głęboko oczyszczający do włosów farbowanych ciemnych do stosowania w Kuracji Regenerującej maskami, jako krok 1. Szampon dokładnie oczyszcza włosy i skórę głowy z nierozpuszczalnych w wodzie substancji: pozostałości produktów do stylizacji i odżywek. Nawilża i przygotowuje włosy na działanie regenerujących składników masek.

PIELĘGNACJA krok 2: Odżywka do włosów farbowanych ciemnych do stosowania po każdym myciu. Pogrubia włosy bez obciążania. Naprawia uszkodzenia włosów, zapobiega ich łamliwości i rozdwajaniu. Nadaje włosom sprężystość i połysk.

Kosmetyki dla włosów farbowanych jasnych

REGENERACJA krok 1: Szampon do codziennej pielęgnacji włosów farbowanych jasnych. Delikatnie myje włosy i skórę głowy. Nawilża włosy i wygładza ich powierzchnię. Nadaje im połysk, poprawia wygląd włosów.

REGENERACJA krok 2: Maska do włosów jasnych farbowanych i po dekoloryzacji, krok 2. w Kuracji Regenerującej. Przeznaczona do włosów zniszczonych – łamliwych, szorstkich i sztywnych. Odbudowuje uszkodzone włosy, silnie je nawilża, pogrubia i wygładza. Zapobiega łamliwości i rozdwajaniu włosów. Wzmacnia blask koloru.

REGENERACJA krok 3: Odżywka bez spłukiwania w sprayu do włosów jasnych, do stosowania dla ochrony włosów, jako krok 3. w Kuracji Regenerującej. Intensywnie nawilża włosy i zmniejsza skłonność końcówek do rozdwajania. Przywraca kondycję uszkodzonym włosom i pogrubia je. Chroni przed zabiegami gorącym powietrzem i przed zanieczyszczeniami środowiska. Wygładza włosy i ułatwia ich układanie.

PIELĘGNACJA krok 1: Szampon głęboko oczyszczający do włosów farbowanych jasnych do stosowania w Kuracji Regenerującej maskami, jako krok 1. Szampon dokładnie oczyszcza włosy i skórę głowy z nierozpuszczalnych w wodzie substancji: pozostałości produktów do stylizacji i odżywek. Nawilża i przygotowuje włosy na działanie regenerujących składników masek.

PIELĘGNACJA krok 2: Odżywka do włosów farbowanych jasnych do stosowania po każdym myciu. Pogrubia włosy bez obciążania. Naprawia uszkodzenia włosów, zapobiega ich łamliwości i rozdwajaniu. Nadaje włosom sprężystość i połysk.