Twoje włosy potrzebują kompleksowej regeneracji i wygładzenia? Nie musisz od razu biec do fryzjera! Kosmetyki z serii Cameleo BB Anti Damage pomogą wzmocnić włosy zniszczone wysoką temperaturą podczas stylizacji.

Odżywcza keratyna

Zbudowana ze skręconych włókien keratyna to białko, będące naturalnym budulcem włosów. Występuje zarówno we wewnętrznej jak i zewnętrznej strukturze włosa, przez co chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i jest elementem budującym, odpowiedzialnym za prosty lub skręcony rodzaj kosmyków. Kosmetyki z dodatkiem keratyny odbudowują uszkodzoną strukturę włosa, regenerując go i przywracając mu blask i gładkość.

Keratyna jest podstawowym składnikiem aktywnym w serii Cameleo BB Anti Damage co sprawia, że kosmetyki świetnie odżywiają i regenerują włosy, odbudowując ich strukturę. Kompleksowa pielęgnacja sprawia, że nawet mocno zniszczone włosy odzyskają zdrowy połysk i miękkość.

Kosmetykom z serii Cameleo BB Anti Damage zaufała Joanna Opozda. Jako aktorka i modelka doskonale wie, w jakim stanie mogą znajdować się włosy poddawane długim godzinom stylizacji. Trudno o lepszą rekomendację!

W skład serii Cameleo BB Anti Damage wchodzą:

Cameleo BB Szampon keratynowy do włosów zniszczonych bez soli* i sztucznych barwników

Dzięki połączeniu składników naturalnego pochodzenia i nowoczesnej technologii, szampon Cameleo BB jest natychmiastowym ratunkiem dla zniszczonych włosów. Po jego zastosowaniu włosy nie puszą się i są miękkie, a delikatna formuła nie narusza bariery ochronnej skóry.

*chlorek sodu

Cameleo BB Ekspresowa odżywka keratynowa do włosów zniszczonych bez sztucznych barwników

Dzięki zawartości aktywnej keratyny Kerestore 2.0TM odbudowuje uszkodzenia struktury włosów, dogłębnie je regenerując i wzmacniając ich warstwę ochronną. Stosowanie odżywki ułatwia rozczesywanie, nadaje włosom blask i chroni je przed wysoką temperaturą.

Cameleo BB Płynna keratyna do włosów zniszczonych bez sztucznych barwników

Dzięki specjalnej formule bez spłukiwania, płynna keratyna nadaje się do użycia zarówno na wilgotne, jak i suche włosy. Ma silne właściwości regenerujące.

Cameleo BB Maska keratynowa do włosów zniszczonych bez sztucznych barwników

Zawarty w masce składnik kondycjonujący Softil zapewnia włosom idealną gładkość i połysk. Kosmetyk poprawia sprężystość, elastyczność i miękkość włosów.

Cameleo BB Jedwabiste serum na końcówki z olejem arganowym bez sztucznych barwników

To idealny kosmetyk do intensywnej regeneracji włosów słabych i zniszczonych. Zawiera olej arganowy, który odżywia i nawilża włosy oraz wzmacnia ich strukturę, dzięki czemu odzyskują one swój naturalny blask bez efektu obciążenia.

