Witam serdecznie,

Moje włosy lekko falują, a marzę o lokach. Jestem już zmęczona ciągłym kręceniem ich na lokówkę czy wałki – tym bardziej, że te metody na pewno mogą je niszczyć. W jaki sposób mogę je zakręcić na stałe? Jakie zabiegi mi w tym pomogą? Jakie są ich zalety i wady oraz ceny?

Zastanawiam się też nad tym, czy takie zabiegi są trwałe, czy po jakimś czasie moje włosy wrócą do obecnego stanu?

Pozdrawiam,

Gabrysia.

Na pytanie odpowiada Ewa Stefańska, specjalista trycholog-biotechnolog z Kliniki Włosów HairLAB:



Uzyskanie pięknego skrętu na włosach to nie lada wyzwanie. Osoby o włosach prostych lub falowanych marzą o pięknych i sprężystych lokach. Jednak często mają one dosyć ciągłego nakręcania włosów na wałki lub używania lokówki, która dodatkowo wysusza i niszczy włosy ze względu na stosowaną często wysoką temperaturę. Niestety te metody nie są satysfakcjonujące, ponieważ po każdym myciu włosy prostują się i znów trzeba zastosować wałki lub lokówkę.

Obecnie na rynku fryzjerskim istnieją metody, które pozwalają cieszyć się falami lub lokami przez dłuższy czas bez ciągłego kręcenia włosów na wałki czy też używania lokówki. Jedną z tych metod jest zapewne każdemu z nas dobrze znana trwała. Obecnie preparaty wykorzystywane do zrobienia trwałej są dużo bezpieczniejsze dla naszych włosów niż te stosowane choćby 15 lat temu.

Współcześnie fryzjerzy stosują dwa rodzaje trwałej ondulacji: zasadowa i kwaśna. Kwaśna ma łagodniejsze działanie, jednak jej efekty są krótkotrwałe – nadaje też delikatniejszy skręt włosom, dlatego jest lepsza dla słabych kosmyków. Zasadowa trzyma się dłużej i poleca się ją paniom o włosach zdrowych i nierozjaśnianych. Na odrosty robi się tzw. zabieg dwufazowy, czyli połączenie obu tych trwałych – na odrośniętą część włosów nakłada się mocniejszy preparat, a na ?starą" – słabszy.

Cena za zabieg trwałej ondulacji waha się w zależności od długości włosów i wynosi od 80 do 200 zł. Efekt tego zabiegu jest długotrwały, gdyż włosy skręcone są przez cały czas i dopiero nowe odrastają jako proste.

Innym rodzajem zabiegu powodującego delikatny skręt włosów i uiniesienie ich on nasady jest Headlines. Jest to zabieg fryzjerski, który ma za zadanie zmiękczyć włosy, ułatwić układanie fryzury, przedłużyć trwałość, dodać objętości i pofalować włosy. Stają się one wówczas podatne na stylizację i układanie. Kształt fryzury zostaje zachowany przez długi czas. Czas noszenia fal to ok 6-8 tygodni.

