Jak zrobić wysoki kucyk i komu pasuje? Inspiracje

Wysoki kucyk powrócił do gry i jest teraz modniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. To proste i efektowne uczesanie pięknie wysmukla szyję, modeluje twarz i jest bardzo wszechstronne - sprawdzi się na każdą okazję. Komu pasuje wysoki kucyk i jak go zrobić, żeby wyglądał perfekcyjnie?