Koniec z wypadaniem włosów

Od wielu lat naukowcy pracują nad znalezieniem przyczyny wypadania włosów i odpowiedniego lekarstwa. Polakom udało się zastosować molekułę Regen7, która przeciwdziała wypadaniu włosów.

Początków polskiego odkrycia można doszukiwać się jeszcze w latach 90., kiedy to chemicy z Politechniki Łódzkiej, we współpracy z klinicystami i mikrobiologami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rozpoczęli prace nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych jako potencjalnych terapeutyków. Badania niespodziewanie doprowadziły do innowacyjnego odkrycia. Naukowcy zauważyli, że wybrane 3-podstawione sole 1-metylopirydyniowe wykazują ciekawe właściwości.

Szczególną uwagę badaczy zwróciło działanie metabolitu witaminy PP (znanego pod nazwą molekuła Regen7). Substancja ta była już wcześniej znana, jednak nie badano jej do tej pory pod kątem takiego zastosowania.

Współpraca naukowców zaowocowała dokładnym zbadaniem mechanizmu działania tego związku, a także oceną jego funkcji terapeutycznej w aplikacyjnych badaniach dermatologicznych. Polskie odkrycie znalazło swoje zastosowanie w prewencji i hamowaniu wypadania włosów. Ze względu na unikalne właściwości, ma ono zastosowanie także w specjalistycznych produktach dermokosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry, rzęs czy brwi.

Odkrycie, znane obecnie pod nazwą molekuła Regen7, to substancja czynna, chroniona prawem patentowym.

Jej działanie poprawia mikrokrążenie skóry głowy, a także wzmacnia i odżywia mieszek włosowy. To z kolei wpływa na wydłużenie cyklu wzrostu włosa w pierwszej fazie, powodując odwrócenie procesu miniaturyzacji mieszka włosowego, zahamowanie utraty włosów i stymulację odrastania kolejnych. Substancję tę można odnaleźć jako składnik szamponów i odżywek do włosów.

Wypadanie włosów - bezpieczna ilość

Na głowie człowieka znajduje się przeciętnie od 100 do 150 tysięcy włosów, w różnych fazach wzrostu. Wyróżnia się trzy podstawowe - anagenu, czyli fazę intensywnego wzrostu, katagenu - fazę przejściową i telogenu, czyli fazę spoczynku. Większość włosów (85-90%) na głowie zdrowego człowieka znajduje się w pierwszej fazie wzrostu, podczas której na skutek aktywnie dzielących się komórek korzenia, tworzy się silnie przytwierdzona do macierzy łodyga włosa. Po ukończonej fazie intensywnego wzrostu, następuje kolejna - faza katagenu związana ze zmianami morfologicznymi, w trakcie których mieszek zaczyna się kurczyć. Ostatnia faza cyklu wzrostu włosa, prowadzi do jego wypadnięcia.

Na zdrowej głowie około 10% włosów znajduje się w fazie spoczynku, dlatego wypadanie do 100 włosów dziennie jest zjawiskiem naturalnym, niezależnie od płci czy wieku. Obawy może budzić większa ilość traconych codziennie włosów.

Dlaczego włosy wypadają?

Na cykle fazy wzrostu włosa ma wpływ wiele czynników, które mogą skutecznie zakłócić ich prawidłowy przebieg.

Najczęstszą przyczyną wypadania włosów jest łysienie androgenowe. Inne typy łysienia są zazwyczaj przejściowe i mogą wynikać z wielu czynników, takich jak stres, choroby o podłożu autoimmunologicznym, infekcje, niedobór witamin czy przyjmowanie niektórych leków.

Niezależnie od przyczyny, wypadanie włosów związane jest z postępującą miniaturyzacją mieszków włosowych i niewystarczającym ich odżywieniem.

Jak zahamować wypadanie włosów?

Aby zahamować utratę włosów należy zapewnić mieszkom włosowym kompleksowe działanie wzmacniające i pobudzające np. poprzez stosowanie odpowiednich preparatów. O problemie nadmiernie wypadających włosów mówimy najczęściej dopiero wtedy, kiedy już wystąpi. Tymczasem, w wielu przypadkach możemy go uniknąć, zanim się jeszcze pojawi.

Z pewnością pomóc mogą odpowiednia profilaktyka, w tym zmiana diety na lepszą, prawidłowa pielęgnacja, a przede wszystkim stosowanie preparatów wzmacniających wzrost włosów - pozwala to zniwelować zauważalne dla pacjentów przerzedzenie na skórze głowy.

Działania prewencyjnie, w tym także okresowe specjalistyczne badania laboratoryjne często wystarczą, aby uchronić się przed problemem wypadających włosów - komentuje dr Anita Tarajkowska - Olejnik, specjalista dermatolog.

Podczas właściwej pielęgnacji włosów, oprócz stosowania odpowiednich produktów, należy również pamiętać o zbilansowanej diecie, ograniczeniu stresu, nie przeciążaniu włosów nadmiernymi stylizacjami, a także o wszystkich innych czynnikach, które negatywnie wpływają na jakość skóry głowy i stan włosów. Holistyczne podejście do problemu zapewni najlepsze efekty.