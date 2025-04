Na wypadanie włosów po ciąży skarży się wiele kobiet. Jest to związane z osłabieniem organizmu i niedoborem niektórych witamin i minerałów. Zazwyczaj organizm dochodzi do formy sam mija sam, ale gdy włosy wypadają po ciąży zbyt długo (powyżej kilku miesięcy), warto wykluczyć, czy nie jest związane z niedokrwistością (anemią) spowodowaną niedoborami żelaza lub chorobami tarczycy, które czasem ujawniają się podczas ciąży. W tej sytuacji ważne jest, by udać się do lekarza, bo jego diagnoza pozwoli lepiej dobrać skuteczną metodę regeneracji osłabionych włosów.

Sprawdź, dlaczego włosy wypadają

Jaka dieta na wypadanie włosów po ciąży?

Warto zadbać o odpowiednią dietę bogatą w składniki odżywcze. Ważne są witaminy z grupy B,E i minerały (np. żelazo, krzem) . Znajdziesz je w rybach, produktach z ciemnej mąki, kaszy gryczanej i jaglanej, zielonych warzywach, jajach, nasionach, natce pietruszki.

Możesz także skorzystać z suplementów diety wspomagających regenerację włosów (przedstawiamy kilka w naszej galerii).

W ich składzie powinny znaleźć się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mieszków włosowych witaminy (m.in. z grupy B oraz A i E), minerały (np. krzem, dzięki któremu komórki mieszków włosowych mogą się prawidłowo regenerować), a także wyciągi ziołowe i aminokwasy wzmacniające włosy.

Uwaga! Nie łykaj jednak suplementów, jeśli przyjmujesz już jakieś preparaty, by nie przedawkować witamin. W takiej sytuacji dobrze jest wspólnie z lekarzem zdecydować, który preparat będzie dla ciebie lepszy.

Jak dbać o wypadające włosy?

Można pobudzić wzrost włosów, dostarczając skórze głowy odpowiednich składników aktywnych, które pobudzą mikrokrążenie, odżywią je. Pomocne są preparaty wcierane w skórę głowy, dostępne w aptekach lub drogeriach bez recepty (Dercos Aminexil Pro, Dermedic, Radical Farmona). Możesz zapytać także lekarza o preparaty dostępne na receptę.

Szybki i bardzo dobry efekt dają specjalistyczne zabiegi medyczne, takie jak mezoterpia lub mezoroller (rodzaj specjalnego wałka z igłami). Brakujące składniki podaje się skórze głowy za pomocą koktajli. W ich składzie znajdziemy wiele substancji, najczęściej witamin z grupy B, biotyny i krzemu. Wykonuje się je w gabinetach medycyny estetycznej, ich koszt to 200–300 zł za zabieg (trzeba wykonać 4–5).

