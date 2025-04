Nadmierna utrata włosów często prowadzi do niepokoju i obniżenia samooceny — w końcu gęste, lśniące włosy to duży atut. Jeśli właśnie borykasz się z tym problemem, oprócz konsultacji ze specjalistą, który zdiagnozuje, dlaczego tak się dzieje (przyczyn wypadania jest wiele — genetyka, źle zbilansowana dieta, stany zapalne skóry głowy, brak równowagi hormonalnej, niewłaściwa pielęgnacja) sięgnij również po naturalne metody leczenia, które wykorzystywały nasze babcie.

Odkryj 6 domowych sposobów na wypadanie włosów.

Spis treści:

Zmieszaj żółtko, łyżeczkę nafty kosmetycznej i łyżeczkę oliwy. Nałóż maskę na włosy i nałóż czepek. Po 30 minutach dokładnie umyj włosy szamponem (kilkakrotnie, preparat ciężko się zmywa). Nafta kosmetyczna pielęgnuje nie tylko włosy, lecz także skórę głowy, gdyż poprawia jej ukrwienie, co działa stymulująco na cebulki włosów.

Zetrzyj obraną cebulę i wyciśnij sok przez gazę. Zmieszaj go z taką samą ilością oliwy i nałóż na skórę głowy oraz włosy. Zakryj głowę czepkiem pod prysznic i pozostaw godzinę. Następnie umyj włosy szamponem. Cebula zawiera siarkę, która wzmacnia włosy, usuwa łupież i swędzenie skóry głowy.

Garść suszonej pokrzywy zalej 2 szklankami wrzątku. Po wystudzeniu przecedź i dodaj 1 szklankę 4-procentowego octu. Lekko podgrzanym płynem przecieraj skórę głowy codziennie przez 2 tygodnie. Wyciągi z pokrzywy skutecznie zapobiegają łojotokowi, łupieżowi, ograniczają wypadanie włosów, wzmacniają cebulki włosowe.

Wcierka z amolu to jeden z najpopularniejszych domowych sposobów na wypadające włosy. Warto pamiętać, że jest silnie skoncentrowany i nie może być stosowany samodzielnie — może podrażniać. Zawsze należy go rozcieńczyć z wodą w proporcji 2:1 (dwie łyżki wody na 1 łyżkę amolu). Tak przygotowaną mieszankę stosuj na wilgotną skórę głowy, przed myciem. Wmasuj dokładnie i pozostaw na ok. 2 h. Po tym czasie spłucz i umyj włosy szamponem. Wcierkę stosuj 2-3 razy w tygodniu.

Skutecznym, domowym sposobem na wypadające włosy są też drożdże. Możesz pić koktajle lub przygotować na ich bazie domową maseczkę. Jak taką zrobić? W miseczce pokrusz 1 kostkę drożdży, następnie dodaj 4 łyżki ciepłego mleka i 3 łyżki olejku rycynowego. Wszystko dokładnie ze sobą wymieszaj, nałóż na włosy i przykryj folią spożywczą. Po godzinie spłucz letnią wodą. Drożdżową maseczkę rób 2 razy w tygodniu.

Innym, babcinym sposobem na wypadające włosy jest maseczka z jajka. Wszystko, co będzie ci potrzebne do jej przygotowania to 2 jajka i dwie łyżeczki oliwy z oliwek lub ulubionego oleju. Roztrzep dokładnie jajko widelcem i dodaj oliwę. Rozprowadź równomiernie na skórze głowy i włosach, owiń folią i pozostaw na ok. 15 minut. Po upływie tego czasu zmyj i umyj dokładnie włosy szamponem oczyszczającym.

