Włosy to ozdoba każdej kobiety. To dlatego tak bardzo staramy się, aby były w idealnym stanie. Wybieramy odpowiedni szampon, odżywkę dopasowujemy do stanu naszych włosów i skóry głowy, kilka razy w tygodniu fundujemy sobie odżywczą maskę i nie stronimy od wzmacniających olejków. Nie każdemu jednak takie domowe urodowe Spa pomaga. Jeśli zauważyłaś, że wypadających włosów jest zdecydowanie za dużo, sprawdź nasze sposoby na zatrzymanie tego procesu.

Reklama

Co może być przyczyną wypadania włosów?

Przyczyny wypadania włosów są bardzo indywidualne. Zależą od trybu życia, diety, uwarunkowań genetycznych, a nawet wykonywanej pracy. Nieodpowiedni styl życia, dużo stresu, czy używanie kiepskich produktów mogą przyczynić się do prawdziwej katastrofy. Utrata włosów powoduje dyskomfort, a nawet prowadzi do wielu kompleksów. Zobacz, jak prawidłowo dbać o włosy.

1. Susz je bezpiecznie

Umytych włosów nie należy wykręcać i wycierać ręcznikiem. Czynności te dotkliwie naruszą strukturę twoich włosów i mogą sprawić, że staną się one słabe i łamliwe. Najlepiej jest na 10 lub 15 minut owinąć mokrą głowę ręcznikiem, w który wsiąknie nadmiar wody.

2. Poznaj zasady szczotkowania

Przed myciem dokładnie rozczesz swoje włosy, dzięki temu unikniesz ich nadmiernego splątania. Pamiętaj, że bezpośrednio po umyciu nie należy nigdy czesać mokrych włosów szczotką, ponieważ w ten sposób można uszkodzić ich strukturę. Najlepszym rozwiązaniem będzie rozdzielenie mokrych włosów palcami i delikatne rozczesanie grzebieniem o rzadkich zębach.

Masz proste włosy? Pozwól im trochę przeschnąć, a następnie przeczesz je grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami. Jednak jeżeli jesteś posiadaczką bujnych loków, czesz je delikatnie, gdy są jeszcze wilgotne, używając grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami.

3. Skróć włosy

Nie musisz ścinać od razu 10 centymetrów. Wystarczy 2-3 cm a czasem nawet mniej. Twoje włosy muszą "odpocząć", a niewielkie podcięcie im to zapewni. Dlaczego? Włosy staną się lżejsze, a końcówki mniej rozdwojone.Możesz profilaktycznie również sama ścinać zniszczone końce co 7-10 tygodni. Dzięki temu twoje włosy będą zdrowsze i mniej niesforne.

4. Zmień dietę

Mówi się, że wyglądamy tak, jak to, co jemy. To dlatego uzupełnij swoją dietę w witaminy i oliwę z oliwek. Proponujemy również pestki ze słonecznika i dyni. Pamiętaj też o rybach, owocach i witaminach. Twoje włosy będą ci za to wdzięczne.

Jakie składniki odżywcze są odpowiednie dla włosów?

ryby morskie, np. łosoś

jaja

czerwone mięso

kakao

brokuły

fasola

kasza jaglana

marchew

orzechy

Jakie składniki powinnaś ograniczyć?

mocna herbata

kofeina

alkohol

fast-foody

białe pieczywo

banany

5. Wybierz odpowiednie kosmetyki

Pamiętaj, że odpowiednie kosmetyki to połowa sukcesu. Jeśli nie zwracasz aż tak dużej uwagi na szampon, odżywkę czy olejek do włosów, to popełniasz błąd i być może nieświadomie przyczyniasz się do wypadania włosów. Żeby poprawić kondycję swoich włosów wybierz odpowiednie kosmetyki. Zobacz, jak działają tabletki suplement diety VITAPIL oraz VITAPIL PROFESJONALNY LOTION.

Suplement diety VITAPIL to profesjonalny preparat, którego składniki pomagają zachować mocne, gęste i zdrowe włosy oraz skórę głowy. Działa od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede wszystkim na cebulkę i gruczoły łojowe. Sprawia, że włosy stają się wyraźnie grubsze, elastyczne, bardziej lśniące i pełne witalności.

Co najważniejsze, do uzyskania zdrowych włosów wystarczy stosować tylko 1 tabletkę dziennie, więc jedno opakowanie, zawierające 60 tabletek, wystarcza aż na 2 miesiące! Po takiej kuracji, efekt będzie oszałamiający!

VITAPIL Lotion dzięki działającej wielokierunkowo formule, zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów oraz stymuluje porost nowych. Inteligentne połączenie składników pozwala na codzienne stosowanie, bez ryzyka podrażnień. Już po zastosowaniu, włosy stają się odbudowane, wzmocnione i wygładzone. Delikatnie pachnie i jest przyjemny w użyciu.

Co nas dodatkowo przekonuje do tego produktu? To, że aż 91,7% badanych uznało, że VITAPIL Profesjonalny Lotion ogranicza i hamuje nadmierne wypadanie włosów, przyczynia się do szybszego wzrostu nowych oraz redukuje produkcję serum! My jesteśmy zachwycone!

Reklama

Ten kosmetyk też jest prosty w użyciu. Po umyciu głowy i osuszeniu włosów ręcznikiem, wystarczy nanieść za pomocą atomizera niewielką ilość lotionu bezpośrednio na skórę głowy, a następnie wetrzeć opuszkami palców w skórę głowy. Nie musisz go spłukiwać. Kosmetyk można stosować codziennie lub co najmniej 3 razy w tygodniu.