Lato to czas, który większość z nas spędza na świeżym powietrzu, ciesząc się słońcem, plażą i kąpielami w basenie. Jednak te letnie przyjemności mogą mieć negatywny wpływ na nasze włosy. Dlatego ważne jest, aby latem zadbać o odpowiednią pielęgnację włosów, aby były zdrowe i pełne życia.

Ekspozycja na słońce i upały może znacząco wpłynąć na kondycję włosów, prowadząc do ich osłabienia i zniszczenia. Promieniowanie UV powoduje odparowanie naturalnej wilgoci z włosów, co prowadzi do ich przesuszenia, sprawiając, że stają się szorstkie, matowe i trudne do układania. Intensywne słońce może dodatkowo uszkadzać keratynę, białko budujące włosy, co skutkuje ich łamliwością i kruchością.

Dodatkowo, słońce rozkłada naturalne barwniki we włosach, co prowadzi do blaknięcia koloru, zarówno naturalnego, jak i farbowanego. Wysokie temperatury i wilgotność powietrza mogą również przyczyniać się do puszenia się włosów i trudności w ich stylizacji.

O wpływ słońca na kondycję włosów zapytałam Klaudię Duszyńską, trycholożkę i założycielkę sieci salonów przedłużania włosów Hollywood Hair.

Nie tylko upały, ale i cały okres letni to wyzwanie dla naszych włosów. Powinniśmy o nie dbać przez cały rok, jednak podczas gorących dni potrzebują one szczególnej ochrony i pielęgnacji po to, aby np. po powrocie z wakacji nadal dobrze się prezentować. Włosy są dziś jednym z atutów naszej urody, wpływającym na pewność siebie, stąd warto poświęcić im trochę czasu.

- mówi mi Klaudia.

Aby chronić włosy przed szkodliwym wpływem słońca i upałów, ważne jest stosowanie odpowiednich produktów ochronnych i nawilżających oraz noszenie kapeluszy lub chustek na głowę podczas długotrwałej ekspozycji na słońce.

fot. Jak dbać o włosy latem/Adobe Stock, puhhha

Aby zminimalizować zniszczenia posłoneczne na włosach albo nawet całkowicie wyeliminować to ryzyko, możesz odpowiednio przygotować włosy na lato. Pamiętaj jednak, że ważna jest całoroczna pielęgnacja.

Zabezpieczone, zdrowe kosmyki są dużo bardziej odporne na działanie zewnętrznych czynników, kiedy są na nie narażone. Jeśli przypominasz sobie o włosach dopiero pod koniec wiosny, bardzo możliwe, że nie unikniesz uszkodzeń.

Po pierwsze warto korzystać z dobrej jakości odżywki i maski nawilżającej, które pomogą nam zapewnić odpowiedni poziom wilgoci we włosach. Po drugie używajmy naturalnych olejów do włosów, takich jak np. arganowy - mogą one być stosowane na końcówki, aby zapobiegać ich przesuszaniu.

- mówi Klaudia Duszyńska

Warto więc regularnie zabezpieczać końcówki włosów, najlepiej tuż po myciu (kiedy są jeszcze wilgotne, ale już nie mokre), a także zawsze przed wyjściem z domu. Na co dzień warto także stosować się do zasad wieloetapowej pielęgnacji włosów (podwójne mycie, wczesywanie odżywki, stosowanie produktów bez spłukiwania), a także zainteresować się popularnym ostatnio trendem hair cycling.

Nie tylko kosmetyki odgrywają jednak kluczową rolę. Podstawą zdrowych i pięknych włosów jest to, czym je odżywiamy od środka.

Pamiętajmy o zdrowej i zbilansowanej diecie, od której również zależy wygląd naszych kosmków. Wybieranie produktów bogatych w witaminy A, C, E, biotynę, cynk czy kwas omega-3 wesprze zdrowie włosów. Włączmy do swojego menu orzechy, migdały, ryby, awokado, pestki z dyni, owoce i zielone warzywa.

- dodaje ekspertka

Podstawą dbania o kosmyki latem jest stosowanie kosmetyków termoochronnych do włosów. Rób to nie tylko przed wyjściem z domu, ale także podczas stylizacji włosów na ciepło - suszarką, lokówką czy prostownicą. Warto sięgać także po olejki, które tworzą barierę chroniącą włosy przed szkodliwym promieniowaniem.

Zabezpieczenie włosów przed słońcem zarówno na co dzień, jak i podczas urlopu jest kluczowe, aby uniknąć ich przesuszenia i uszkodzenia. Warto podkreślić, że nasze kosmki są narażone na czynniki środowiskowe dokładnie tak samo, jak skóra. Choć są one jej przydatkami i ich głównym zadaniem jest ochrona skóry, to właśnie poprzez to są one bardziej narażone na czynniki takie jak promieniowanie UV.

- mówi mi ekspertka

Obowiązkiem są zatem kosmetyki do włosów z filtrem UV, które dodatkowo chronią kosmyki przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Aby chronić włosy przed nadmiernym przesuszaniem, sięgaj także po lekkie mgiełki nawilżające oraz odżywki bez spłukiwania.

Bardzo ważne jest to, żeby nasze włosy zbyt długo nie przebywały na słońcu, co prowadzi nawet do ich łamliwości. Nie zapominajmy o nakryciu głowy np. kiedy wybieramy się na przejażdżkę rowerową czy na plażę. Możemy wybierać spośród kapeluszy, czapek z daszkiem lub eleganckich chust, które przy okazji mogą być ciekawym uzupełnieniem stylizacji. Błogie godziny spędzone w towarzystwie promieni słońca niosą za sobą również ryzyko poparzeń. Sfery najbardziej narażone na poparzenia słoneczne to zakola, przedziałek i miejsca ze zmniejszoną gęstością włosów. Nakładajmy na skórę głowy preparaty SPF 50+ po to, by ją chronić. To także od niej i jej stanu zależy kondycja naszych kosmków. Jeśli chodzi o włosy - sięgajmy po lekkie spraye ochronne zawierające filtry UV, które tworzą barierę ochronną. Olejki jak arganowy lub kokosowy też mogą zawierać naturalne filtry UV, a dodatkowo nawilżać włosy, stąd warto korzystać i z nich.

- podkreśla Klaudia Duszyńska

To, jak często myjesz włosy, zależy od ich indywidualnych preferencji, potrzeb oraz kondycji. Nie da się jednak uniknąć zwiększonej produkcji łoju, sebum oraz potu podczas upalnych dni lub wakacyjnego plażowania.

Kosmki powinniśmy myć regularnie i dostosować częstotliwość do ich potrzeb i tego, jak szybko się przetłuszczają, gdyby rzeczywiście do tego dochodziło. Typ włosów ma na to duży wpływ - osoby z naturalnie tłustymi włosami mogą zauważyć, że ich włosy szybciej się przetłuszczają w ciepłe dni. W takim przypadku częstsze mycie będzie konieczne.

- mówi Klaudia Duszyńska

Jeśli na co dzień prowadzisz raczej domowe życie, masz biurową pracę i przebywasz w klimatyzowanym lub wietrzonym pomieszczeniu, prawdopodobnie nie zauważysz zwiększonego przetłuszczania skóry głowy. Jeśli jednak twój organizm źle znosi upały, dużo się pocisz i masz problem z termoregulacją, z pewnością odbije się to na włosach i skórze głowy.

Zwiększone przetłuszczanie możesz zauważyć także podczas urlopu oraz letnich aktywności fizycznych. Częste moczenie włosów w słonej lub chlorowanej wodzie, a także wysuszanie ich podczas wielogodzinnego opalania najczęściej oznacza, że włosy będziesz myć codziennie. Czasem wręcz będzie to konieczne, o czym mówi mi Klaudia Duszyńska:

Jeśli często pływamy w basenie lub kąpiemy się w morzu, to konieczne częściej myjmy włosy po to, żeby usunąć chlor i sól, które mogą je wysuszać i uszkadzać. Dokładne mycie i pielęgnacja to najlepszy sposób na zapobieganie negatywnemu działaniu soli czy chloru na włosy i skórę głowy. Sól jest w stanie uszkodzić strukturę włosa, powodując jego osłabienie. Co ciekawe — słona woda zawiera minerały i witaminy, takie jak np. magnez i potas, które mają terapeutyczne działanie na włosy i skórę. Znajdźmy w tym wszystkim złoty środek. Przed wejściem do basenu z chlorowaną wodą radziłabym spryskać włosy czystą wodą, co pomoże w ograniczeniu nadmiernego wchłaniania się chloru w nasze kosmki. Po wyjściu z basenu włosy ponownie trzeba spłukać czystą wodą. Pod wpływem chloru włosy stają się sztywne i szorstkie.

Szczególną uwagę poświęcić trzeba włosom farbowanym, które są osłabione samym zabiegiem. Podczas słonecznych kąpieli czy długiego przebywania w chlorowanej czy słonej wodzie może negatywnie wpływać na jakość koloru. Rozwiązania są dwa: zrezygnować z farbowania na czas upałów albo zadbać o właściwą pielęgnację odpowiednio wcześniej.

Jeżeli farbujemy włosy, częste mycie może powodować blaknięcie koloru. W takim przypadku warto stosować szampony i odżywki przeznaczone do włosów farbowanych. Pamiętajmy, że promieniowanie UV także prowadzi do utraty barwnika.

- podkreśla Klaudia Duszyńska

fot. Jak dbać o włosy latem/Adobe Stock, filirovska

Nie pierwszy rzuci sprayem termoochronnym ten, kto nigdy nie pominął swoich włosów podczas wakacyjnej pielęgnacji i nie uznał, że na pewno cały dzień na plaży im nie zaszkodzi. Na pewno nie raz zdarzyło ci się po fakcie żałować, że nie położyłaś chociaż olejku na końcówki. Jak więc uratować włosy po intensywnym plażowaniu?

Po intensywnym narażeniu włosów na słońce mogą one stać się suche i pozbawione blasku. Żeby przywrócić im zdrowy wygląd, warto zastosować kompleksową pielęgnację. Po pierwsze nawilżenie — stosujmy głęboko nawilżające maski do włosów. Wybierajmy produkty bogate w składniki odżywcze, takie jak keratyna, olej arganowy czy masło shea. Po drugie olejowanie — jest to jeden z najlepszych sposobów na odżywienie i regenerację włosów, który przy okazji wpływa na ich wygląd i atrakcyjność. W tym celu możemy użyć oleju kokosowego, arganowego, a nawet oliwy z oliwek. Nałóżmy olej na całą długość włosów, pozostawmy na kilka godzin, a następnie dokładnie umyjmy kosmki. Chrońmy również włosy przed potencjalnymi dalszymi uszkodzeniami, stosując spraye zawierające filtry UV i nakrycia głowy.

Czasem konieczne może być podcięcie końcówek i odświeżenie fryzury u stylisty. Nie bój się tego! Ładne, zdrowe końcówki sprawiają, że całe włosy wyglądają pięknie i są zadbane. Dodatkowo uszkodzenia mogą stopniowo iść coraz wyżej i wyżej, przez co za jakiś czas to nie końcówki będą do podcięcia.

Posiadaczki długich włosów na pewno wiedzą, że noszenie ich rozpuszczonych podczas upałów jest jak założenie futra na plecy. Możesz więc zdecydować się na ostre cięcie i stworzyć piękny, lekki bob albo postawić na kreatywne upięcia, które zapewniają wygodę i odpowiednią termoregulację.

Upinanie włosów dodatkowo pozwoli uchronić je przed szkodliwym działaniem słońca oraz przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak np. ocieranie włosów o piasek na plaży.

Przemyślana i świadomie wybrana fryzura może bardzo pomóc w opiece nad włosami podczas upalnych dni. Latem warto nosić spięte czy związane włosy. Im mniejsza ich powierzchnia jest narażona na szkodliwe czynniki, takie jak słońce czy woda słona - tym lepiej. Dobrą, a przy okazji najprostszą fryzurą, jaka sprawdzi się w trakcie upałów, jest kucyk. Można go wzbogacić np. o warkoczyki. Polecałabym też fryzury z chustką lub bandaną, które są świetnym dodatkiem na lato.

- podkreśla Klaudia Duszyńska

Od siebie dodam jeszcze, że moją idealną fryzurą jest także tzw. messy bun w połączeniu ze wspomnianymi przez Klaudię chustkami i bandanami. Nie musi to być mocno wystylizowana fryzura, często wystarczy po prostu upiąć kosmyki wysoko i zabezpieczyć miękką frotką (najlepiej jedwabną). Zwróć też uwagę na to, aby upinać włosy do snu (nie tylko latem, ale także przez cały rok).

Latem i podczas urlopu nie pomijaj swojej codziennej pielęgnacji, ale wzbogać ją o dodatkowe produkty. Czasem warto także zmienić kosmetyki i wybierać lekkie formuły kosmetyków, które nie będą obciążać skóry i włosów, jednocześnie zapewniając odpowiednie nawilżenie i ochronę.

Pamiętaj też, że kosmetyki zawsze dobiera się indywidualnie do typu włosów oraz skóry głowy, aby odpowiedzieć na ich potrzeby. Nie zapominaj też o skórze głowy - stosuj łagodne peelingi enzymatyczne oraz wcierki nawilżające. Przesuszony skalp zdecydowanie mocniej się przetłuszcza.

Nie zapominaj także o bogatych olejkach i termoochronie, które tworzą barierę ochronną, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym ekspozycją na słońce i chlorowaną wodę basenową. Regularne stosowanie tych produktów pozwala utrzymać włosy w dobrej kondycji, zapewniając im zdrowy wygląd i naturalny blask przez całe lato.

fot. Kosmetyki do włosów na lato: 1. Spray termoochronny OnlyBio Hair Of The Day, cena ok. 23 zł | 2. Loreal Elseve Dream Long Frizz Killer Serum bez spłukiwania, cena ok. 30 zł | 3. Neboa Hydrating Nawilżająco-odżywcza maska do włosów, cena ok. 25 zł | 4. Odżywka nawilżająco-scalająca Loreal Paris Elseve Hyaluron Plump, cena ok. 12 zł | 5. Wygładzająca maska do włosów Garnier Fructi Cocoa Butter Hair Food Mask, cena ok. 30 zł | 6. Anwen Summer Protect mgiełka do włosów z filtrami UV/mat. prasowe

