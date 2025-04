Ciężko pozbyć się nieodpartego wrażenia, że powielamy ten sam schemat, kupując im na zmianę biżuterię, kosmetyki i kwiaty. Z okazji tegorocznego Dnia Matki postawmy więc na coś wyjątkowego, czego być może jeszcze nie mają w swoim posiadaniu, a co wyrazi naszą troskę o nie i pozostanie z nimi na długie lata.

Reklama

Szczoteczka soniczna

Najpiękniejszy widok dla każdego dziecka to szczery uśmiech jego mamy. A żeby ten uśmiech był jak najdłużej zdrowy i promienny, podarujmy mamie coś, co pozwoli jej zadbać o kondycję i higienę jamy ustnej. Pomysłem na taki prezent może być szczoteczka soniczna Panasonic EW-DC12, przeznaczona do delikatnego czyszczenia i pielęgnowania kieszonek dziąsłowych.

Używając specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji jamy ustnej, skutecznie pozbywamy się płytki nazębnej oraz wszelkich bakterii bez podrażnień. Wybierając takie rozwiązanie, zapewniamy mamie kompleksową pielęgnację zębów bez wychodzenia z domu, a to wszystko dzięki kilku wyjątkowym funkcjom wspomnianej szczoteczki. Posiada ona bardzo drobne włosie, wibracje soniczne wytwarzane przez silnik liniowy oraz możliwość ruchu szczoteczki w poziomie.

Wyraźmy swoją troskę o nasze mamy wręczając im przemyślany podarunek, który nie zalegnie na półce, a regularnie wykorzystywany posłuży im latami i przede wszystkim przyniesie wiele korzyści.

fot. Materiały prasowe

Suszarka do włosów

Najważniejsze dla nas jest ich zdrowie, samopoczucie i, jak już wspomnieliśmy, uśmiech na twarzy. Lecz gdy wszystkie z powyższych są już zapewnione, należy rozejrzeć się za innym rodzajem upominku. Wybierając prezent dla mamy kierujmy się przede wszystkim jej potrzebami.

Jeśli naszej mamie przyjemność sprawia układanie i pielęgnacja włosów, lecz brakuje jej do tego odpowiedniego sprzętu, warto rozejrzeć się za wysokiej jakości suszarkami czy prostownicami. Tego typu prezenty to rozwiązania uniwersalne, których wybór nie jest uzależniony od żadnych czynników indywidualnych, dlatego sprawdzi się dla każdej kobiety.

Najważniejsza jest ich funkcjonalność i jakość wykonania, które pozwolą na częstą eksploatację urządzenia, bez obawy o jego zniszczenie. Tego typu urządzeniem może być suszarka Panasonic EH-NA67. Dzięki technologii nanoe, suszarka dba o poziom nawilżenia i zapobiega elektryzowaniu się włosów oraz ich puszeniu, a dodatkowo wydobywa naturalny blask od nasady aż po same końce. Posiada wymienne dysze oraz regulację prędkości i temperatury suszenia, dzięki czemu można dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji. Taki prezent na pewno okaże się przydatny, a korzystać z niego będzie można przez długie lata.

fot. Materiały prasowe

Prostownica do włosów

Pozostając w temacie układania włosów, a przecież jest to temat rozległy, mamy także propozycję dla mam, które preferują stylizację włosów prostownicą. Odpowiednie urządzenie pozwoli na ułożenie i wykonanie różnego rodzaju upięć, zarówno tych na co dzień, jak i na większe wyjścia.

Prostownica Panasonic EH-HS0E wyposażona jest w technologię nanoe oraz czujnik termiczny, które umożliwiają dbanie o nawilżenie włosów, mimo pracy z wysoką temperaturą. Dzięki takim rozwiązaniom, prostownica zatrzymuje we włosach wilgoć i nadaje im połysk i gładkie wykończenie. Brzmi jak dobry prezent dla zabieganej mamy? Odpowiedni sprzęt do stylizacji oraz odrobina wprawy pozwolą otrzymać efekt jak z wizyty w salonie fryzjerskim, ale bez wychodzenia z domu. Ale co najważniejsze, jest to upominek na lata, który nie zużyje się ani nie znudzi po chwili korzystania.

fot. Materiały prasowe

Depilator

Charakterystyczną cechą wszystkich mam jest ich cudowna umiejętność wykonywania wielu rzeczy na raz. Multitasking to ich drugie imię, czy tego chcą czy nie. Mając na uwadze ich napięte grafiki i liczbę obowiązków, sprezentujmy im coś, co pozwoli zaoszczędzić nieco czasu i ułatwić wykonywanie tych najbardziej przyziemnych czynności, takich jak depilacja ciała.

Reklama

Kupowanie i niekończąca się wymiana maszynek jednorazowych to strata czasu, nie mówiąc o wygodzie użytkowania czy ilości wyrzucanego plastiku. Depilator Panasonic ES-EL8C do golenia zarówno na mokro, jak i na sucho, to ogromna oszczędność czasu, precyzja oraz komfort korzystania. Posiada wymienne nakładki do pielęgnacji różnych partii ciała, ruchomą głowicę oraz działa bezprzewodowo nawet do 30 minut. Wieczorna kąpiel będzie dużo przyjemniejsza, jeśli do depilacji posłuży im wspomniany depilator, a relaksującą atmosferę stworzą ulubione bath bombs i kieliszek wina.