Szczotka do włosów, którą zachwala twoja przyjaciółka, wcale nie musi być odpowiednia dla ciebie. Czym więc kierować się przy wyborze właściwego produktu? Przede wszystkim długością i rodzajem swoich włosów. Odmiennej pielęgnacji potrzebują także kosmyki proste i kręcone. Warto więc zacząć od określenia tych podstawowych informacji na temat twoich włosów. Dlaczego? Ponieważ używanie nieodpowiedniego modelu może prowadzić do wyrywania, łamania oraz niszczenia włosów.

Na rynku dostępne są jednak takie szczotki, które cieszą się niesłabnącą popularnością wśród kobiet ze względu na ich spersonalizowanie. O jakich mowa? Oczywiście o Tangle Teezer! Poznaj ich zalety i wybierz odpowiednią dla siebie!

Jak działa Tangle Teezer?

Chyba nie ma wśród nas kobiety, która nie zna tych szczotek. Pokochały je kobiety na całym świecie, także blogerki i influencerki. W czym tkwi sukces tych produktów? Zdecydowanie w jakości ich wykonania, specyfikacji oraz dostosowaniu do konkretnych potrzeb. Dzięki tym szczotkom bezboleśnie rozczeszesz nawet najbardziej splątane włosy, bez uszczerbku na ich kondycji. Dodatkowo zapewnisz swojej skórze głowy intensywny, ale przyjemny masaż. Kształt wszystkich modeli szczotek Tangle Teezer opracował angielski fryzjer Shaun Pulfrey. Brytyjczyk postawił na flexi ząbki, które nie ulegają odkształceniom ani uszkodzeniom. To im zawdzięczamy blask naszych włosów. Ale żeby się o tym przekonać, po prostu trzeba je przetestować! Która będzie odpowiednia dla ciebie? Sprawdź!

Od nasady aż po same końce

Jeśli cenisz sobie klasykę, sięgnij po Tangle Teezer Original. Dzięki odpowiedniej długości ząbków flexi, szczotka umożliwia rozczesywanie włosów od nasady aż po same końce (nawet przy mokrych i bardzo splątanych!). Ten model nie niszczy ich i nie wyrywa. Natychmiast zobaczysz różnicę! Zdrowe i pełne blasku włosy to będzie twój atut.

Idealna w podroży, na imprezie czy w pracy

Mała i niepozorna, a ujarzmi każdy kosmyk włosów! Jeśli masz długie, grube, niesforne to jest idealne, to dla ciebie rozwiązanie idealne. Ponadto dostosowuje się również do kształty głowy, zapewniając odprężający masaż. Jej dodatkowym atutem jest specjalna nakładka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami ząbków. Tangle Teezer Compact Styler ze względu na swoją poręczną wielkość zmieści się w każdej kosmetyczce i nie tylko. Zabierzesz ją w podróż, do pracy, czy na imprezę. Pomoże ci wyglądać olśniewająco w każdej sytuacji. Jej niebanalny brokatowy lub holograficzny motyw sprawi, że naprawdę będziesz królową imprezy!

Splątane i grube loki

Igiełki o różnej długości oraz niespotykanym kształcie! Jeśli szukasz szczotki, która wgłębi się w twoje splątane i grube loki – postaw na Tangle Teezer Thick&Curly. Ząbki flex w tej wersji są dłuższe o 4 mm! Bez problemu poradzą sobie z fryzurą przypominającą rozkoszne afro. Ten model szczotki chroni kręcone włosy przed łamaniem, wyrywaniem oraz bolesnym ciągnięciem w trakcie czesania. Jej atutem jest również kształt - zmieści się w każdej torebce i dopasuje się do kształtu dłoni. Obecnie dostaniesz ją w intensywnym, czerwonym kolorze. Od tej chwili nie tylko twoje włosy będą przykuwały uwagę!

Suche i łamliwe włosy

Aż 325 unikalnych ząbków o elastycznej strukturze, które bez problemów rozczeszą mokre włosy, jednocześnie zapobiegając ich łamaniu! Mowa o Tangle Teezer The Wet Detangler! Szczotka w krótkim czasie stałą się ulubieńcem wszystkich trendsetterek na Instagramie. Wszystko przez cudowne właściwości oraz… dodatkową rączkę! Dzięki niej bez obaw możesz jej używać pod prysznicem, bo na pewno nie wyślizgnie się z twoich rąk. Występuje w kilku wersjach kolorystycznych, m.in.: jasnoróżowa, czarna oraz biało-niebieska.

Na pomoc niesfornym włosom

Jajko z dużymi ząbkami? Brzmi nieco zabawnie, ale tak można opisać Tangle Teezer The Ultimate. Dzięki innowacyjnej konfiguracji długich i krótkich ząbków pomoże w codziennej walce z niesfornymi włosami. Żaden kosmyk nie umknie jej uwadze! Szczotka idealnie je rozczesuje oraz nadaje wyjątkowy blask. Mokre, kręcone i polakierowane włosy to dla niej żaden problem. W łatwy sposób zrobisz kucyka lub koka, a nawet idealny tapir!

Nowość od Tangle Teezer – czy podbije nasze serca?

Marzysz o szczotce idealnej dla włosów zniszczonych, cienkich, łamliwych i wypadających? Marka Tangle Teezer spełni to marzenie już w czerwcu! Na rynek kosmetyczny wchodzi nowa odsłona niezastąpionej szczotki, tym razem o równie oryginalnej nazwie - Fine & Fragile.

Posiada ząbki zrobione z dużo delikatniejszego materiału, ale jednocześnie nie traci na skuteczności. Doskonale radzi sobie z kołtunami i rozczesuje włosy dłuższymi ząbkami, podczas gdy krótsze masują skórę głowy. Dzięki niej uporasz się z notorycznym wypadaniem.

Wystąpi w dwóch odsłonach: różowej oraz miętowo-różowej. Bądź czujna, nie możesz przegapić tej premiery!

