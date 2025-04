Płatki owsiane to prawdziwy superfood. Dzięki bogactwu błonnika, witamin i minerałów (zawierają m.in. witaminę E, witaminy z grupy B, wapń, żelazo, mangan i magnez), oferują nam wiele korzyści: m.in. wspomagają pracę jelit, obniżają poziom złego cholesterolu, pomagają zrzucić dodatkowe kilogramy, opóźniają procesy starzenia i leczą trądzik. Na tym nie koniec ich zalet — płatki owsiane świetnie działają też na włosy. Można dodawać je do maseczek lub przygotować z nich wodę owsianą, która jest hitem wśród włosomaniaczek. Ten prosty i tani napój całkowicie odmieni ich wygląd — przywróci blask, głęboko nawilży, złagodzi stany zapalne skóry głowy i sprawi, że będą rosły mocne i zdrowe.

Woda owsiana wyleczy większość problemów związanych z włosami i skórą głowy.

Woda owsiana na włosy :

wygładza;

nawilża;

nabłyszcza;

zmiękcza;

zapobiega puszeniu, rozdwajaniu się końcówek i uszkodzeniom;

zmniejsza wydzielanie sebum;

łagodzi podrażnioną skórę głowy;

hamuje wypadanie włosów;

pomaga w walce z łupieżem.

fot. Woda owsiana na włosy/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Składniki:

szklanka płatków owsianych górskich,

8 szklanek wody.

Płatki owsiane zalej szklanką wody i zblenduj. Następnie dodaj resztę wody i wymieszaj. Odcedź płatki na drobnym sitku lub przez muślinową ściereczkę. Powstały płyn to właśnie woda owsiana, którą wykorzystasz do pielęgnacji włosów.

Wskazówka: proporcje dobierz do długości i gęstości swoich włosów.

Wodę owsianą możesz dodać do maski (drogeryjnej lub DIY), do szamponu, zastosować jako wcierkę lub płukankę. Nadaje się do każdego rodzaju włosów.

2 łyżki gęstej maski do włosów wymieszaj z łyżką wody owsianej. Dzięki temu kosmetyk będzie działał jeszcze lepiej.

Woda owsiana wzmocni działanie szamponu. Wlej szampon do kubeczka, dodaj niewielką ilość wody i wymieszaj. Możesz to robić za każdym razem. Taki owsiany „shot” spowoduje, że włosy będą gładkie i lśniące.

Woda owsiana jako wcierka do włosów

Wodę owsianą możesz zastosować również bezpośrednio na skórę głowy. Przed umyciem, wmasuj niewielką ilość płynu w skalp i pozostaw na ok. 10-15 minut. Następnie spłucz i umyj włosy. Ta naturalna wcierka pobudzi włosy do wzrostu oraz złagodzi podrażnienia.

Woda owsiana jako płukanka

Płukanka z wody owsianej nawilży, wygładzi i nabłyszczy pasma. Stosuj na sam koniec, po odżywce.

