Woda brzozowa na włosy stosowana była już przez nasze babcie. Nic dziwnego, to jeden z tych produktów kosmetycznych, które szybko i niedrogo potrafią poprawić kondycję włosów i skóry. Woda brzozowa zawiera mnóstwo cennych witamin i minerałów m.in. witaminy z grupy B, magnez, potas, wapń, fosfor, żelazo, garbniki i flawonoidy. Warto wiedzieć, że woda brzozowa to nie to samo co sok brzozowy. Woda zawiera alkohol i ma zastosowanie w pielęgnacji skóry i włosów. Sok przeznaczony jest do picia i ma krótką datę ważności - kwaśnieje po około 3-4 dniach.

Wodę brzozową możesz stosować w formie płukanki lub wcierki. Nadaje się dla każdego typu włosów - uważać na nią powinny tylko te osoby, które mają suchą i wrażliwą skórę głowy - alkohol może nadmiernie podrażniać i dodatkowo wysuszać.

Wodę brzozową na włosy stosuj nie częściej niż raz w tygodniu.

Płukanka z wody brzozowej

Najpierw umyj włosy ulubionym szamponem, następnie nałóż odżywkę i dokładnie spłucz. Na sam koniec przepłucz włosy wodą brzozową i owiń w folię spożywczą albo załóż foliowy czepek. Spłucz po kilku godzinach albo zostaw na całą noc.

Wcierka z wody brzozowej

To opcja dla tych z was, które zmagają się z nadmiernie przetłuszczającą się skórą głowy albo z wypadaniem kosmyków. Po dokładnym umyciu włosów wetrzyj wcierkę w skalp, wykonując przy tym masaż opuszkami palców. Po godzinie spłucz włosy, nie myjąc ich już szamponem.

fot. Woda brzozowa na włosy

Pierwsze efekty zauważysz już po pierwszym użyciu. Włosy odzyskają blask, miękkość oraz będą podatne na stylizacje. Przy regularnym stosowaniu zmniejszy się ich wypadanie, pojawią się tzw. baby hair, staną się mocniejsze i zdrowsze. Więcej zalet? Woda brzozowa świetnie radzi sobie z łupieżem, a także reguluje wydzielanie sebum, dzięki czemu włosy mniej się przetłuszczają.

Wodę brzozową kupisz w aptece, wybranych drogeriach, sklepach zielarskich oraz sklepach ze zdrową żywnością. Kosztuje niewiele, najczęściej jej cena oscyluje w granicach 10 złotych za 500 ml.

fot. Woda brzozowa Barwa Ziołowa, cena: ok. 6 zł; woda brzozowa KULPOL, cena: ok. 9 zł; woda brzozowa Balea, cena: ok. 16 zł; woda brzozowa NaturalME, cena: ok. 20 zł

Wodę brzozową możesz również zrobić samodzielnie w domu.

Przepis na wodę brzozową

200 g suszonych liści brzozy zalej 200 ml mocnego alkoholu i przelej do ciemnej butelki. Odstaw w zacienione, chłodne miejsce na 14 dni. Pamiętaj, by przed każdym użyciem porządnie wstrząsnąć butelką.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.04.2021

