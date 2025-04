Były już włosy w odcieniu różowego złota, siwe, granatowe, były nawet pasemka w kolorach tęczy. Jeśli wydaje ci się, że we fryzjerskich trendach już nic nowego i szokującego nie można wymyślić, jesteś w błędzie. Jeden ze stylistów gwiazd, Guy Tang stworzył fryzurę... świecącą w ciemności! Wibrujące neonowe kolory na głowie to bez wątpienia najbardziej awangardowy trend na rok 2017.

Nie musimy chyba podkreślać, że sprawdzi się (niestety) wyłącznie u jasnych blondynek (chyba, że brunetki i szatynki poddadzą się wcześniej dekoloryzacji). Pewnie zapytacie, po co to wszystko, przecież takie trendy dobre są na chwilę i tak szybko jak się pojawiają, tak znikają. Odpowiemy, że tak, owszem, ale co z tego? Każda z nas potrzebuje jakiejś odmiany raz na jakiś czas tylko, że niektóre kobiety nie zadowolą się zwykłą przemianą z szatynki w blondynkę.

My jesteśmy oczarowane. Dawno nie widziałyśmy nic tak pięknego! Ale my lubimy wszystko co nowatorskie, na punkcie świecących w ciemności lakierów do paznokci oszalałyśmy już dawno!

