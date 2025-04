Chyba każda z nas marzy o pięknych, bujnych i seksownie wyglądających włosach. Marki kosmetyczne wychodzą naprzeciw naszym potrzebom i co rusz wypuszczają nowe linie szamponów, odżywek i kosmetyków do stylizacji, które mają zwiększać objętość naszej fryzury.

Najlepsze kosmetyki zwiększające objętość włosów

Podstawą do uzyskania pełnych objętości włosów jest odpowiednie strzyżenie. Jeśli to masz już zapewnione wybierz maksymalnie 2 kosmetyki - jeden pielęgnacyjny - najlepiej sprawdzają się szampony albo lekkie odżywki w spray'u, a drugi do stylizacji - najlepsze są pianki i mgiełki. Pamiętaj, że nie można przesadzać z ilością produktu, bo możesz osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego. Zobaczcie wybranych przez nas 10 kosmetyków, które dodadzą objętości każdej fryzurze!

