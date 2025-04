fot. Fotolia

O włosach przetłuszczających się mówimy wtedy, gdy już po upływie jednego dnia od ich umycia pasma stają się tłuste i posklejane. Jednym słowem – nieświeże. W związku z tym ich posiadacze są zmuszeni do ich częstego mycia, a także stosowania wielu odpowiednio przeznaczonych dla tego typu włosów kosmetyków, które pomogą im w zachowaniu ładnego wyglądu. W końcu żadna, nawet najlepiej ułożona fryzura nie będzie wyglądać zachwycająco, gdy będzie spływać po niej nadmiar sebum.

Pielęgnacja włosów przetłuszczających się

Przede wszystkim – mycie

Podstawowym elementem pielęgnacyjnym włosów ze skłonnością do przetłuszczania się jest ich umiejętne mycie. Jednak zanim sięgniemy po jakikolwiek szampon musimy go wcześniej rozcieńczyć z niewielką ilością wody – najlepiej zrobić to w zagłębieniu dłoni, najpierw nałożyć potrzebną ilość kosmetyku, a potem dodać trochę wody. Włosy podczas mycia delikatnie masujemy, tak aby pobudzić w skórze krążenie. Do spłukania szamponu używamy jak najchłodniejszej wody, ponieważ tylko wtedy ograniczymy zbyt aktywną pracę gruczołów łojowych.

W przypadku włosów podatnych na przetłuszczanie się zaleca się stosowanie ziołowych płukanek, m.in. z szałwi, rumianku, tymianku, rozmarynu, łopianu, mięty czy pokrzywy (z tym że tych dwóch ostatnich nie poleca się posiadaczom jasnych włosów, ponieważ wykazują się umiejętnościami przyciemniającymi pasma).

Wspomniane wcześniej zioła charakteryzują się właściwościami oczyszczającymi. Dodatkowo działają antybakteryjnie oraz wzmacniająco na włosy. Do spłukania włosów, zamiast ziołowych płukanek można użyć również wody z sokiem z cytryny albo octu jabłkowego. Dzięki temu na nowo przywrócony zostanie kwaśny odczyn włosów, co dodatkowo objawi się ich blaskiem.

Pasma po umyciu zamiast trzeć ręcznikiem jedynie odciskamy z nadmiaru wilgoci, a potem suszymy. Jeśli zachodzi taka konieczność mogą być myte nawet codziennie. Niezbyt wskazane natomiast jest ich odświeżanie dwa razy w ciągu doby – wówczas realne staje się zagrożenie ich nadmiernego wyjałowienia.

Odpowiedni szampon

Podczas mycia włosów przetłuszczających się bardzo ważny jest dobór odpowiedniego szamponu. Najlepsze będą te łagodne, o delikatnym działaniu, przeznaczone do codziennej pielęgnacji, wzbogacone o zioła. Charakteryzują się neutralnym lub też całkowicie kwaśnym odczynem, nie zawierają zbyt dużej ilości sztucznych składników i drażniąco działających na włosy konserwantów, które w rezultacie jeszcze bardziej mogą prowadzić do powstawania łoju. Dodatkowo mile widziane jest też stosowanie szamponów z apteki, których opatentowana formuła charakteryzuje się działaniem przeciwłojotokowym.

W przypadku włosów podatnych na przetłuszczanie się bardzo pomocny może okazać się również suchy szampon, którego postać pudru bądź też spray’u w kilka chwil potrafi odświeżyć włosy, bez konieczności ich mycia.

Odżywianie włosów

Oprócz regularnego mycia przy użyciu odpowiedniego szamponu bardzo ważne w pielęgnacji włosów przetłuszczających się jest ich odżywienie. Jednak w tym celu nie możemy użyć jakichkolwiek preparatów. Przede wszystkim jak ognia wystrzegać się trzeba balsamów bez spłukiwania, które nie tylko obciążają pasma, ale również przyspieszają ich przetłuszczanie się. W dalszej kolejności unikamy nakładania odżywek bezpośrednio na skórę głowy. Preparat nakładamy na czuprynę około 3 cm od skóry.

Do włosów przetłuszczających się najlepiej sprawdzą się odżywki ze spłukiwaniem, a także lekkie odzywki w spray’u lub też domowe maski do włosów wykonane na bazie ziół.

Układanie włosów przetłuszczających się

Włosy tłuste wymagają od ich posiadaczy specjalnego układania. Przede wszystkim należy unikać zbyt dużych ilości kosmetyków do ich stylizacji, które niekorzystnie będą wpływać na przedłużenie ich świeżości. Niezbyt mile widziane jest także używanie ciężkich wosków czy też obciążających włosy żelów. Podczas układania przetłuszczających się pasm wystarczające będzie zastosowanie lekkiej pianki dodającej objętości. W przypadku długich włosów warto zadbać o ich odpowiednie wycieniowanie. Pomocne będzie także suszenie włosów z głową skierowaną w dół – wówczas pasma będą odbite od skóry, dzięki czemu nie przylegając do niej, będą na dłużej zachowywały swą świeżość.

Przyczyny przetłuszczania się włosów

Mówiąc o włosach przetłuszczających się, warto przypomnieć sobie przyczyny powstawania łojotoku, które można podzielić na wewnętrzne, niezależne od naszej woli oraz zewnętrzne. W pierwszej grupie możemy wyróżnić predyspozycje genetyczne, zaburzenia związane z produkcją hormonów, jakie mają miejsce podczas dojrzewania oraz w czasie menopauzy. Oprócz tego stosowanie tabletek antykoncepcyjnych czy też ciągły stres sprzyja przetłuszczaniu się włosów. Do przyczyn zewnętrznych możemy zaliczyć nieprawidłową ich pielęgnację, m.in. mycie w gorącej wodzie, która służy wydzielaniu sebum, używanie niewłaściwych kosmetyków, przeznaczonych do innego rodzaju włosów, a także częste ich intensywne rozczesywanie czy też dotykanie.

