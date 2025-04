Włosy półdługie są wygodne w noszeniu i łatwe w obsłudze. W tym sezonie do łask wracają bujne, pełne objętości, kręcone włosy. Modne będą także lekko pocieniowane fryzury z grzywką - wygładzone lub roztrzepane, w lekkim nieładzie.

Zobacz 10 najmodniejszych fryzur z włosów do ramion:

Włosy półdługie to zarówno włosy do ramion, jak i te sięgające linii szczęki. Określenie jest dość niejasne i pojemne. Bez względu na to, jak długie są twoje włosy, w najbliższych miesiącach połączy je kilka cech wspólnych. Jakie są trendy w cięciu półdługim?

Będą to przede wszystkim:

duża objętość,

długa grzywka, którą można zaczesywać na różne sposoby

pozorny nieład na głowie.

Zobacz katalog fryzur półdługich!

Modne będą roztrzepane loki, luźne boby, potargane włosy w stylu boho i London Style oraz dziewczęce upięcia z lat sześćdziesiątych. Podobają wam się te pomysły na włosy do ramion i nieco krótsze?

Bujne loki sięgające ramion to jedna z najmodniejszych fryzur w tym sezonie. Najlepiej wyglądają na włosach z jaśniejszymi refleksami, np. czekoladowy brąz z refleksami w odcieniu mokka.

fot. materiały prasowe Camille Albane

Fryzura bob w długości sięgającej do ramion powinien być specjalnie wystylizowany. Objętość w bobie uzyskasz, jeśli po umyciu włosów, będziesz je suszyć na okrągłej szczotce, a potem wgnieciesz w nie piankę.

fot. Materiały prasowe Jean Louis David

Idealnie równe włosy do ramion z długą grzywką to uniwersalna fryzura, którą można ułożyć na wiele sposobów. Wygładzić, upiąć lub roztrzepać. Zależnie od tego możesz wyglądać elegancko lub trendy i artystycznie, kiedy włosy stworzą niepozorny nieład.

fot. Materiały prasowe Jean Louis David

Najnowsze trendy! 12 najmodniejszych fryzur 2019 roku

Wyrazisty kolor lub farbowanie włosów ombre, to dobry sposób na to, aby zwyczajna fryzura nabrała świeżego wyrazu. W tym celu sprawdzą się też różne dodatki do włosów, a jesienią i zimą, szczególnie modne opaski.

fot: ImaxTree/ AgencjaFree

W tym sezonie, w wyglądzie grzywki panuje całkowita dowolność. Modna będzie zarówno długa grzywa, którą można dowolnie podpinać albo zaczesać na bok, ale i króciutka, sięgająca połowy czoła. Ważne, by dobrze współgrała z resztą fryzury.

fot. Ons.pl

Aby włosy sięgające ramion nabrały lekkości, warto lekko je pocieniować. „Pazurki”, które okalają twarz to fryzura, która nie wychodzi z mody od dobrych kilku lat!

fot. Materiały prasowe Franck Provost

Takie lekkie, zmysłowe loki pasują zarówno do dżinsów, jak i małej czarnej. Aby je uzyskać, nakręć włosy na duże wałki, a po 3 godzinach rozczesz pacami i spryskaj lakierem. Najlepiej wyglądają naturalne skręty w stylu „out of bed”, jakbyś dopiero wyszła z łóżka!

fot. Lovely Look

Lob – fryzura, którą pokochały gwiazdy i modelki

Włosy do ramiom, gładka grzywka i romantyczne loki - dziewczęco, ale z pazurem. Farbując włosy, warto dodać refleksy w jaśniejszym kolorze, np. brąz mokka w połączeniu z zimnym kasztanem. Podkreśli to skręt włosów.

fot. Materiały prasowe Camille Albane

Irokez ze skręcanych pasm, uczesany sposobem „victory rolls”. Doskonale wygląda ozdobiony spinką z męskiej muszki.

fot. Materiały prasowe Camille Albane

Aby włosy do ramion zyskały większą objętość, dłuższe pasma można podpiąć metodą „faux bob”. Wystarczy je podkręcić i podtapirować, a potem skręcając pasemka, podpinać wsuwkami pod spód. Taka fryzura na pewno przyciągnie męskie spojrzenia.

fot. Materiały prasowe Franck Provost

