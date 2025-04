Na zimowe niedogodności źle reagują zarówno włosy, jak i skóra głowy. Cierpimy z powodu elektryzujących się kosmyków deformujących nawet najbardziej dopracowane stylizacje, inne z nas narzekają na "sianowate" pasma, których wcale nie da się ułożyć. Jeszcze inne walczą z przetłuszczającą się głową. Wiele kobiet w sezonie zimowym zauważa też nadmierne wypadanie włosów.

Zimowe dylematy

Zdarzało ci się chodzić z odkrytą głową, żeby zachować idealną fryzurę? To błąd! Taka decyzja nie uratuje uczesania, a może ci zrujnować zdrowie i kondycję włosów. Niskie temperatury uszkadzają ich strukturę, spowalniają krążenie krwi w skórze głowy, w wyniku czego cebulki włosowe są słabiej dotlenione i niedożywione. Wiatr plącze długie pasma utrudniając ich rozczesywanie. Osłabione łamią się, stają się matowe, szorstkie i są mniej elastyczne.

Noś nakrycie głowy

Jeśli warunki zewnętrzne tak źle wpływają na włosy, to nie powinnaś rezygnować z czapki. Musisz tylko wybrać taką, która ochroni je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a nie zgniecie fryzury. Jakie powinno być to idealne nakrycie głowy? Przede wszystkim niezbyt ciasne – najlepiej "komin" lub luźna, nie przylegająca do szczytu głowy czapka. Włosy nie będą wtedy zgniecione, a skóra dobrze dotleniona. Dobrym rozwiązaniem jest też kaptur – dostatecznie ocieplony i z wyściółką z naturalnej tkaniny, która nie będzie powodowała elektryzowania się kosmyków (zsuwając go i naciągając na głowę nie da się uniknąć pocierania głowy).

Zadbaj o nawilżanie

Zimową porą sięgaj po szampony i odżywki poprawiające nawilżenie włosów. Wykorzystaj działanie ochronne odżywek w sprayu. Mają lekką, nieobciążającą pasm konsystencję. Pokrywają włos składnikami uzupełniającymi ubytki, wzmacniającymi (ceramidy, proteiny jedwabiu, zbóż) i chronią przed uciekaniem wilgoci z rdzenia włosa. Dzięki nim włosy są odporniejsze na uszkodzenia, zachowują połysk i naturalną elastyczność. Warto także zadbać o wilgotność powietrza w pomieszczeniach, które są zazwyczaj przegrzane. To nie musi być żaden drogi elektryczny nawilżacz. Wystarczy naczynie z wodą (którą trzeba uzupełniać) w pobliżu źródła ciepła, np. takie do wieszania na kaloryferach.

Regularnie regeneruj

Przynajmniej raz w tygodniu znajdź czas na wzmocnienie włosów maską, która działa silniej niż zwykła odżywka. Nałóż kosmetyk na umyte pasma, owiń ręcznikiem – podgrzeje preparat wzmagając jego działanie. Spłucz po 20-30 minutach.

Uzupełnij dietę

Kuracja w kapsułkach pomoże twoim włosom przetrwać tę najtrudniejszą porę roku. Sięgnij po suplement łączący wzmacniającą je siłę ziół (skrzypu polnego, pokrzywa) i witamin.



Ewa Adamiak

