Piękne, sprężyste fale to ponadczasowa fryzura, która działa za każdym razem. Są wszechstronne, superkobiece i zawsze na czasie. Najszybciej zrobimy je lokówką, prostownicą (zobacz: Jak zrobić loki prostownicą) lub używając gorących wałków, ale niestety - nasze włosy płacą za to wysoką cenę, zwłaszcza, jeśli traktujemy je tak codziennie.

Zdrowszą dla nich opcją są tzw. szlafrokowe loki, które osiąga się przez zawinięcie włosów na pasek od szlafroka. O tej niesamowitej metodzie zrobiło się głośno, dzięki mediom społecznościowym. Dziewczyny na Instagramie i na TikToku chętnie dzieliły się wynikami i trzeba przyznać — robią wrażenie. Zobaczcie:

Włosy na pasek od szlafroka — jak zrobić loki?

Najlepsze efekty osiągniesz na włosach długich i średniej długości. Wszystko, co będzie ci potrzebne to:

pasek od szlafroka;

dwie gumki do włosów;

spinki do podtrzymania;

oraz wybrany produkt do stylizacji, który podbije skręt i sprawi, że dłużej wytrzymają np. mocno utrwalający żel do fal i loków Curlmelon od Hairy Tale Cosmetics; naturalny krem do stylizacji loków Good Looking od Anwen lub odżywka zwiększająca objętość Piwonia polskiej marki Barwa.

Ważne, żeby nie robić loków na pasek od szlafroka na brudnych włosach — powinny być świeże, umyte szamponem i odżywione.

Jak zrobić loki na pasku od szlafroka? Krok po kroku

Użyj dobrego szamponu, który mocno je nawilży i doda blasku. Nie zapomnij też o odżywce (zobacz: Najlepsze odżywki do włosów 2022: 8 produktów, które gwarantują piękny połysk i dużą dawkę nawilżenia). To połowa sukcesu. Aby sztuczka zadziała, pozostaw włosy lekko wilgotne. Suche włosy, będą mniej podatne stylizacje. Nałóż produkt do stylizacji — piankę, żel, spryskaj solą morską lub nałóż krem definiujący. Dokładnie rozczesz lekko wilgotne włosy. Najlepiej zrób to drewnianym grzebieniem o szerokim rozstawie. Szczotkuj je od dołu, powoli kierując się ku górze. Zrób przedziałek na środku i nałóż pasek od szlafroka an czubek głowy, pozwalając mu spaść na każdą stronę. Możesz zabezpieczyć go wsuwkami lub klipsami. Następnie wydzielaj pasma z jednej części włosów i owijaj wokół paska. Im ciaśniej je nawiniesz, tym mocniejszy będzie skręt. To samo powtórz po drugiej stronie. Na końcu zwiąż włosy gumką. Możesz delikatnie je podsuszyć ciepłym nawiewem powietrza, żeby wzmocnić efekt. Pasek od szlafroka pozostaw na włosach na ok. 3-4 h lub na całą noc. Lśniące, sprężyste loki będą najlepszym porannym prezentem.

