O gęstych, gładkich i lśniących włosach marzą chyba wszystkie kobiety na świecie. I nie ma się co dziwić, włosy uznawane są za jeden z największych atrybutów kobiecości. Niestety, aby były takie jak z reklamy, trzeba o nie zadbać kompleksowo. Zdrowa dieta, odpowiednio dobrane kosmetyki, dobre cięcie - to tylko niektóre składowe.

Do poruszenia tego tematu zainspirowała nas... Małgorzata Socha, która pojawiła się na premierze kolekcji Manolo Blahnika w Warszawie. Nie mogłyśmy od niej oderwać wzroku, właśnie głównie przez jej... włosy. Jak ona to robi?! Oczywiście, można wszystko zrzucić na karb tego, że zajmuje się nią sztab specjalistów. Ale to nie jest dobre wyjście. Lepiej założyć, że o włosy dba sama i że każda z nas może takie mieć.

Jak mieć lśniące włosy?