Włosy do ramion to wygodna, ale również bardzo kobieca fryzura, na którą decyduje się coraz więcej przedstawicielek płci pięknej. Co zrobić, aby wyglądały zawsze dobrze? Wystarczy 7 kosmetyków.

Włosy do ramion - modne fryzury

Szampon to podstawa!

Do mycia włosów wybieraj szampony nawilżające, które zapobiegną ich przesuszeniu. Jeśli będziesz je regularnie stosować, pomogą zachować sprężystość włosów i zdrowy połysk.Jeżeli włosy zaczynają tracić ładny wygląd, są zmęczone, zmień szampon na regenerujący.

Obowiązkowa odżywka do włosów

Nakładaj ją zawsze po umyciu włosów szamponem. Odżywka musi być dobrana do potrzeb włosów. Jeśli używasz odżywki do spłukiwania, zanim ją spłuczesz, rozczesz włosy. To oszczędzi im szarpania. Czesanie ułatwi również grzebień z szeroko rozstawionymi zębami lub specjalna szczotki (np. typu Tangle Teezer).

Jeżeli po nałożeniu odżywki włosy są ciężkie i przyklapnięte, następnym razem spróbuj nakładać ją od połowy włosów lub tylko na same końce. Masz dość cienkie włosy? W ogóle zrezygnuj z ciężkiej odżywki, wybierz lekką, w sprayu.

Używaj olejków i jedwabiu do włosów

To kosmetyki, które poprawiają kondycję włosów. Nie wcieraj ich jednak w całe pasma, tylko w ich końcówki. W ten sposób nie obciążysz włosów, a zabezpieczysz i "naprawisz" ich najstarsze i najbardziej narażone na zniszczenie fragmenty.

O tym jak często ją używać musisz zdecydować sama. Wszystko zależy od tego w jakiej kondycji są włosy. Najczęściej wystarczy nakładać maseczkę raz na tydzień - dwa tygodnie. I nie przesadzaj z ilością kosmetyku, bo potem włosy mogą być przyklapnięte. Jeśli masz cienkie włosy, lepiej nakładaj maseczkę tylko na same końce.

Maseczkę nakłada się na umyte włosy, osuszone ręcznikiem włosy i trzyma tyle ile każe instrukcja. By lepiej zadziałała, głowę warto owinąć folią, a na to ręcznikiem, bo w wyższej temperaturze aktywne składniki działają skuteczniej. Dobrym momentem na zabieg jest kąpiel, gdy leżysz w wannie, ciepło parującej wody pomaga działać maseczce.

Półdługie włosy - fryzury