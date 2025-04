Czym jest weganizm? To nie tylko dieta wolna od produktów pochodzenia zwierzęcego. To przede wszystkim docenienie mocy roślin. Czerpiąc energię z gleby i z powietrza, dają nam one wszystko, czego potrzebujemy, by dobrze żyć. Są źródłem cennych składników, które bezpiecznie i skutecznie dbają też o nasze włosy. Wie o tym marka Joanna, proponując serię produktów wegańskich dedykowaną różnym typom włosów.

Kosmetyki do włosów Joanna VEGAN

W 97,5 % składają się z surowców naturalnych, pozostałe 2,5% to składniki zapewniające świeżość i stabilność produktu. Te szampony i odżywki mają zaskakująco krótką listę składników, możecie to same sprawdzić na etykiecie. W opakowaniach jest tylko to, co absolutnie niezbędne, by włosy były odżywione i wyglądały pięknie.

Linia Joanna VEGAN odpowiada na różne potrzeby włosów

Do włosów normalnych i suchych powstał szampon i odżywka na bazie aloesu. Mocy tej rośliny nie trzeba reklamować – to potężna porcja witamin, minerałów, aminokwasów i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Po zastosowaniu szamponu i odżywki włosy są czyste, lśniące, mocne i zdrowe.

Do włosów przetłuszczających się Joanna stworzyła linię z bergamotką. Mamy tu oczyszczający i detoksykujący szampon oraz odżywkę wzbogaconą dodatkowo masłem pomarańczowym. Bergamotka jest prawdziwą bombą witaminową, a do tego idealnie oczyszcza i reguluje produkcję sebum, by włosy długo były świeże.

W linii VEGAN od Joanny znalazły się też kosmetyki do pielęgnacji włosów zniszczonych i porowatych. Ich podstawowym składnikiem są proteiny ze słodkich migdałów, które są zbudowane podobnie do białek włosów, więc doskonale je regenerują i wygładzają. Szampon myje i przywraca włosom witalność, a wyjątkowa odżywka jest jak zastrzyk życiodajnej energii, błyskawicznie przywraca włosom kondycję i zdrowy wygląd.

To jeszcze nie wszystko. Joanna przygotowała też trzy uniwersalne produkty wspierające każdy rodzaj włosów. Odżywka octowa na bazie octu z malin i jabłka, substancji odżywczych i witaminy C to wygodny kosmetyk w sprayu, którym można spryskiwać włosy po umyciu. Domyka łuski włosów, sprawiając, że stają się one gładkie i lepiej nawilżone.

Proteinowa odżywka w sprayu oparta jest na roślinnym kompleksie protein ze słodkich migdałów, soi i kukurydzy, a wzbogacona ekstraktem z bergamotki. Naprawia mikrouszkodzenia i chroni przed powstawaniem kolejnych, przywraca włosom witalność i naturalny blask.

W wegańskiej serii od Joanny mamy jeszcze olejkowe serum dla każdego rodzaju włosów. Bazą tego kosmetyku są oleje – kokosowy, migdałowy i makadamia oraz masło shea. Serum wygładza, uelastycznia i nabłyszcza włosy. Doskonale sprawdza się do używania na końcówki, by zabezpieczyć je przed zniszczeniem.

Wegańskie produkty do pielęgnacji włosów od Joanny z pewnością przypadną do gustu nie tylko weganom. Ponadto mają certyfikat Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva! i posiadają opakowania przyjazne recyklingowi.

