Wcierki do włosów mają skuteczniejsze działanie niż odżywki i maski, które działają jedynie na powierzchni włosa. Naukowcy odkryli, że dostarczając cebulkom odpowiednich składników, można pobudzić je do pracy. Do tego celu służą skoncentrowane toniki, ampułki, sera z witaminami i wyciągami roślinnymi. W naszej galerii znajdziesz 5 najlepszych wcierek do włosów.

Jak stosować wcierkę do włosów?

Wcierkę należy stosować regularnie - to w systematycznej aplikacji zawarty jest sukces jej działania. Produkt nakładaj na skórę głowy 2–3 razy w tygodniu i pozostaw do wyschnięcia (niektóre wcierki wymagają zmycia po kilkudziesięciu minutach - koniecznie sprawdzaj informacje na opakowaniu).

Aplikację wcierki obowiązkowo należy połączyć z delikatnym masażem opuszkami palców, które znacznie poprawia mikrokrążenie i wchłanianie tych składników w skórę i korzeń włosa.

Jak masować skórę przy aplikacji wcierki?

Podczas zabiegu przez 2–3 minuty wykonuj na skórze głowy okrężne ruchy samymi opuszkami palców. Potem rozstaw palce szeroko, a następnie zbliżaj je do siebie, lekko uciskając skórę.

Efekty stosowania wcierki do włosów

Wcierki pobudzają cebulki i optymalizują cykl życia włosa. Efektów po takiej kuracji nie można spodziewać się od razu. Pojawią się mniej więcej po 2 miesiącach:

włosy stają się mocniejsze i gęstsze,

zahamowane zostaje wypadanie włosów,

włosy odzyskują blask i witalność,

nawilżona zostaje skóra głowy,

złagodzony lub całkowicie wyeliminowany, zostaje problem łupieżu.

