Wcierka to jeden z tych produktów, na punkcie których szaleją włosomaniaczki. Już po kilku zastosowaniach pozwala przywrócić skórze głowy naturalną równowagę, nawilżyć ją i odżywić, a tym samym poprawić kondycję włosów.

Ostatnio furorę robi odżywka-wcierka marki Joanna z ekstraktem z nasion konopi. Obecnie kupisz ją w promocji - kosztuje 9,29 złotych (jej regularna cena to 11,99 złotych). Kupisz ją stacjonarnie i online we wszystkich drogeriach Rossmann.

Odżywka-wcierka z ekstraktem z nasion konopi Joanna przeceniona w Rossmannie



Wcierka intensywnie nawilża zarówno skórę głowy jak i włosy na całej ich długości. Jej największą zaletą jest to, że pobudza cebulki do wzrostu - włosy rosną szybciej, stają się gęściejsze, a do tego pojawiają się delikatne nowe włoski, czyli tak zwane „baby hair". Zahamowane zostaje również wypadanie włosów - efekty można zauważyć już po 2 tygodniach regularnego stosowania wcierki.

Wcierka nie przetłuszcza i nie obciąża włosów a wręcz przeciwnie - włosy staję się odbite u nasady, a więc optycznie jest ich więcej. Pasma zyskują blask i zdrowy wygląd.

Wcierka ma piękny zapach. Wiele kobiet docenia ją również za niezwykle wygodny aplikator, który dozuje odpowiednią ilość produktu. Jest bardzo wydajna - wystarcza spokojnie na 2 miesiące regularnego stosowania.

Nie zawiera alkoholu więc nie podrażnia skóry głowy - nadaje się nawet dla wrażliwców. Poza ekstraktem z konopi, wcierka zawiera sok z liści aloesu, który doskonale nawilża, pantenol i alantoinę, które łagodzą wszelkie podrażnienia i bogaty kompleks witaminowy, który ma świetne właściwości regeneracyjne.

Naszą opinię potwierdzają również Wizażanki:

Dawno rozglądałam się za wcierką do włosów, a te z Joanny mnie zaciekawiły, mają dość dobre opinie i niską cenę. Wcierka jest w niewielkiej, plastikowej buteleczce z atomizerem. Można nim dość łatwo aplikować płyn na skórę głowy. (...) Zapach ma dość neutralny, nie śmierdzi ani pięknie nie pachnie. Wchłania się szybko, masuję zwykle ok. 5 minut skórę głowy. Włosy nie są po niej obciążone, nie przetłuszczają się ani nie kleją.

Jak stosować wcierkę do włosów marki Joanna?

Jeśli masz bardzo suche włosy, wcierkę warto stosować codziennie - rano lub wieczorem. Jeśli twoje włosy są w nieco lepszej kondycji, wystarczy aplikować ją co 2-3 dzień. Jej regularne używanie pomaga przywrócić równowagę skórze głowy oraz zapewnia włosom właściwy poziom nawilżenia.

Jej stosowanie warto połączyć z masażem skóry głowy - efekty będą szybsze i bardziej intensywne.

