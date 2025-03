Warkoczyki afrykańskie, nazywane również po prostu "braids", to fryzura o wielowiekowej tradycji, sięgająca korzeniami do kultur z dalekiego Południa. Zyskały popularność na całym świecie, będąc symbolem nie tylko estetyki, ale także tożsamości kulturowej. To nie tylko modny sposób na kreatywną zmianę wyglądu, ale też zwyczajnie wygodna fryzura, która może przetrwać w idealnym stanie przez kilka tygodni. Sprawdź, jak zrobić warkoczyki afrykańskie, jak wygląda ich pielęgnacja oraz jakie są ich zalety i wady.

Istnieje wiele odmian warkoczyków, które różnią się między sobą długością, grubością, techniką wykonania oraz stylem. Te najprostsze są szczególnie popularne np. w kobiecych sportach walki (chętnie nosi je np. Joanna Jędrzejczyk), a te bardziej kreatywne są wariacją modową na temat klasycznych warkoczyków (kilka tygodni temu miała je np. Klaudia Klimczyk, czyli popularna Mama na Obrotach).

Najpopularniejsze warkoczyki afrykańskie to:

Box braids – klasyczne, średniej grubości warkoczyki o kwadratowej podstawie. Można je wykonywać z naturalnych włosów lub z dodatkowymi syntetycznymi pasmami.

– klasyczne, średniej grubości warkoczyki o kwadratowej podstawie. Można je wykonywać z naturalnych włosów lub z dodatkowymi syntetycznymi pasmami. Cornrows – warkoczyki przylegające do skóry głowy, tworzące charakterystyczne wzory. To jedna z najstarszych technik plecenia włosów.

– warkoczyki przylegające do skóry głowy, tworzące charakterystyczne wzory. To jedna z najstarszych technik plecenia włosów. Senegalese twists – grube skręcone warkocze, często wykonywane z długich włosów syntetycznych.

– grube skręcone warkocze, często wykonywane z długich włosów syntetycznych. Fulani braids – delikatne warkoczyki z dodatkowymi elementami, takimi jak koraliki, ozdoby czy przedłużenia włosów.

– delikatne warkoczyki z dodatkowymi elementami, takimi jak koraliki, ozdoby czy przedłużenia włosów. Goddess braids – większa, bardziej wyrazista wersja cornrows, idealna na eleganckie okazje.

fot. Afrykańskie warkoczyki, czyli braids/Adobe Stock, komokvm

Warkoczyki afrykańskie mają długą i bogatą historię. W tradycyjnych społecznościach afrykańskich fryzury te, a zwłaszcza różnorodne techniki plecenia włosów, były swoistym nośnikiem informacji o pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, wieku, stanie cywilnym, a nawet religii danej osoby. Nosiły je zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Każda plecionka niosła ze sobą pewną symbolikę.

Współcześnie warkocze afrykańskie wciąż są ważnym elementem kultury afrykańskiej i afroamerykańskiej, symbolizując nie tylko piękno i kreatywność, ale również nawiązując do dziedzictwa kulturowego. Mistrzynie sztuki zaplatania warkoczyków można spotkać np. w nowojorskim Bronxie, gdzie dziewczyny potrafią stworzyć całą fryzurę w kilka minut.

Zrobienie idealnych braids wymaga sporo precyzji, a także cierpliwości. Zaplatanie ich potrafi trwać nawet kilka godzin. Przede wszystkim włosy muszą być dokładnie umyte, odżywione i rozczesane. Fryzura najlepiej wychodzi na zdrowych, dobrze nawilżonych włosach. Możesz pokryć je olejkami pielęgnacyjnymi lub specjalnymi kremami wygładzającymi.

Następnie musisz podzielić włosy na małe partie i zacząć zaplatanie każdego z nich po kolei. Każdy kosmyk musisz zabezpieczyć cienką gumką, plecionką lub specjalnymi stopionymi syntetycznymi włosami. Ważne jest, aby zrobić to bardzo dokładnie.

Warkoczyki mogą utrzymać się na głowie nawet do 6-8 tygodni (oczywiście przy odpowiedniej pielęgnacji).

Przede wszystkim afrykańskie warkocze chronią naturalne włosy przed zniszczeniem, czynnikami zewnętrznymi i nadmiernym ciepłem z narzędzi do stylizacji. Można je także stylizować na wiele sposobów – związać w kucyk, zapleść w kok, pozostawić rozpuszczone. Dają dużą swobodę w codziennej stylizacji.

To fryzura, która przyciąga uwagę i pozwala wyrazić indywidualny styl. Dodatkowo możesz dołączyć dowolne akcesoria: koraliki, pierścienie czy kolorowe pasma. Masz naprawdę mnóstwo możliwości!

Niemniej jednak warkoczyki afrykańskie mają także wady. Najważniejszą z nich jest czasochłonność wykonania, co idzie w parze z wysoką ceną, jeśli chcesz zapleść je u fryzjera.

Pomimo iż braids mogą chronić włosy przed uszkodzeniami, długotrwałe ich noszenie, zwłaszcza zbyt ciasno zaplecionych, może osłabiać pasma i prowadzić do ich łamliwości, a nawet utraty, szczególnie na linii czoła (tzw. traction alopecia).

Włosy w warkoczykach wymagają specjalnej pielęgnacji, by nie uległy przesuszeniu i nie zaczęły się plątać. Konieczne jest regularne nawilżanie skóry głowy i delikatne mycie włosów.

fot. Warkoczyki afrykańskie mogą wyglądać naprawdę efektownie/Adobe Stock, dinachi

Aby warkoczyki afrykańskie wyglądały pięknie przez dłuższy czas, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja. Najważniejsze jest odpowiednie mycie oraz regularne nawilżanie skóry głowy, która w sporej części jest odsłonięta podczas noszenia warkoczyków. Stosuj specjalne olejki do skalpu lub mgiełki nawilżające.

Kosmetyki oraz wszystkie porady powinnaś dostać u fryzjera, u którego wykonujesz zabieg. Warkocze można myć, ale należy to robić ostrożnie. Najlepiej sprawdzi się delikatne oczyszczanie z minimalną ilością wody, aby uniknąć splątania włosów. Możesz sięgnąć też po szampony w kostce lub przygotować mieszankę szamponu i wody, a następnie rozpylać ją na wilgotnych warkoczykach. Tak rozprowadzony szampon delikatnie wgnieć w warkocze, a następnie dokładnie spłucz wodą.

Warkoczyki powinny być osłaniane podczas snu, najlepiej satynowym lub jedwabnym czepkiem, aby zmniejszyć tarcie i zminimalizować uszkodzenia.

Cena wykonania warkoczyków afrykańskich zależy od kilku czynników, takich jak długość włosów, liczba warkoczyków, rodzaj włosów (naturalne czy syntetyczne), wykorzystane dodatki i akcesoria oraz oczywiście renoma i lokalizacja salonu. Generalnie, koszt waha się od 200 zł do nawet 1200 zł.

Jeśli warkoczyki wykonywane są z własnych włosów, cena zaczyna się od około 200-500 zł, zależnie od długości włosów. W przypadku użycia syntetycznych włosów, cena jest wyższa. Za krótsze syntetyczne warkoczyki zapłacimy średnio 600-1000 zł, a za długie, sięgające ponad 50 cm, od 700 do 1200 zł​.

