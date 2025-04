Warkocz dobierany, inaczej zwany francuskim, to hit tego sezonu! Noszą go zarówno gwiazdy światowego formatu na czerwony dywan, jak i blogerki do swoich streetowych stylizacji. Warkocz dobierany jest kobiecy i seksowny, a jednocześnie dodaje twarzy dziewczęcego uroku. Co więcej pasuje do różnych typów twarzy i na różne okazje. Nie wiecie jak go zrobić? Sprawdźcie naszą instrukcję i wybrane przez nas zdjęcia pełne inspiracji!

Warkocz dobierany krok po kroku:

Wydziel włosy na czubku głowy tuż nad czołem i rozdziel je na 3 równe pasma i zacznij zaplatać. Złap wszystkie pasma w jedną rękę tak, by każde pasmo było oddzielone. Wolną ręką dobierz dodatkowe pasmo z boku głowy i dołącz do najbliższego pasma. Przełóż połączone pasmo z prawej strony na środek równocześnie przekładając je do lewej ręki zaś środkowe pasmo przełóż na prawą stronę do prawej ręki. Trzy pasma powinny znaleźć się prawej ręce, natomiast lewą rękę powinnaś mieć wolną. Z lewej strony dobierz pasmo i postępuj dalej tak, jak z prawą stroną. Splataj ciasno pasma w warkocz, aż dojdziesz do poziomu poniżej linii włosów. Kiedy skończą się włosy do dobierania, spleć normalny warkocz.

Jeden luźny warkocz

Cienkie dwa warkocze

Jeden cienki warkocz

Asymetryczny warkocz

W romantycznym stylu

Idealny na ślub

