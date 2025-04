Warkocz to jedno z najpopularniejszych i najbardziej kobiecych upięć. Jest odpowiedni na co dzień, ale równie dobrze sprawdzi się jako fryzura na ślub, festiwal lub randkę. W ostatnich latach styliści fryzur prezentowali niezliczone wariacje na temat tego klasycznego uczesanie. Niektóre zaskoczyły nawet nas! Obecnie hitem w mediach społecznościowych jest warkocz inspirowany DNA!

9 najmodniejszych fryzur na sezon jesień-zima 2018/2019

Najmodniejsza fryzura na lato 2018 - warkocz DNA



Do tej pory kobiety najchętniej wybierały tradycyjne warkocze lub luźne upięcia, które były bardzo twarzowe i kobiece. Obecnie furorę na Instagramie robi oryginalnie wyglądający warkocz, który w niczym nie przypomina tego, co do tej pory widziałaś.

Nie trudno nie się domyślić, że jego nazwa pochodzi od kształtu - fryzura przypomina podwójną helisę DNA. Naszym zdaniem to odważne, bardzo ciekawe i niezwykle kreatywne rozwiązanie, które z pewnością wypróbuje wiele kobiet.

Gdy zobaczyłyśmy tę fryzurę, wydawało się nam, że jest ją w stanie wykonać jedynie wykwalifikowany fryzjer, ale zmieniłyśmy zdanie po obejrzeniu kilku tutoriali. Oczywiście potrzebna jest pewna wprawa, ale to jedynie kwestia praktyki. Gdy widzimy i robimy coś pierwszy raz, zawsze wydaje się nam, że jest to bardzo trudne :)

To uczesanie najlepiej wygląda na prostych długich lub półdługich włosach (niestety z krótkich włosów nie da się stworzyć efektownych skrętów). Dobrze, gdyby do tego nie były cieniowane - warkocz najlepiej prezentuje się, gdy na całej długości nie odstają pojedyncze kosmyki.

Warkocz DNA - krok po kroku

1. Zwiąż włosy w koński ogon i podziel go na 3 (w miarę równe) części.

2. Z części po prawej stronie wydziel cieńsze pasemko. Przełóż je nad pierwszym pasmem, potem pod drugim (środkowym) pasem i dołóż je do trzeciego, znajdującego się po lewej stronie.

3. Teraz wydziel pasemko z przeciwnej strony - pasmo po lewej stronie. Przełóż je odwrotnie - pod pierwszym pasmem, nad drugim (środkowym) i dołóż je do trzeciego - znajdującego się po prawej stronie.

4. Naprzemiennie wydzielaj ze skrajnych części pasma i przekładaj je z jednej strony na drugą, do momentu uzyskania pożądanego efektu.

5. Gdy warkocz będzie już gotowy, zwiąż resztę włosów cienką gumką na dole.

6. Pamiętaj, że włosy powinny być zaplatane ciasno, aby uzyskać charakterystyczny skręt.

Poniżej znajdziesz krótkie wideo, które pozwoli ci rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące metody zaplatania warkocza DNA. Tutaj warkocz jest wykonywany z rozpuszczonych włosów, ale na początku znacznie łatwiej będzie ci wykonać go ze związanych.

