Sposobów na zaplecenie włosów jest tyle, że niektórym kobietom fryzury z warkoczami nigdy się nie nudzą. Trendy mogą się delikatnie zmieniać, ale warkocz niezmiennie pozostaje modny. Widać to na pokazach światowych projektantów, na okładkach magazynów i w internecie. Zresztą wystarczy wyjść na ulicę, by przekonać się, że warkocze sprawdzają się w wielu stylizacjach i sytuacjach.

Warkocz to doskonały wybór zarówno na co dzień, podczas uprawiania sportu, jak i na wielkie wyjście. Tym bardziej, że możliwości stworzenia oryginalnej fryzury jest całe mnóstwo – warkocze francuskie, holenderskie, kłosy, w lekkim nieładzie, włosy zaplecione jak wianek, warkocz wodospad i wiele innych odmian. Zaplecione włosy sprawiają, że za każdym razem możesz wyglądać inaczej, a przy tym bardzo efektownie. Warkocz jest praktyczny, a - jeśli wiesz, jak go zapleść i dojdziesz do wprawy - łatwy do wykonania.

Na początek kilka inspiracji fryzur z warkoczem. Zobacz, jak zapleść włosy, by wyglądać pięknie i wyjątkowo.

fot: AdobeStock

fot.: AdobeStock

fot:. Free

To bardzo łatwa, a w dodatku urocza fryzura. Bez problemu wykonasz ja sama. Pomysł zainspirowany został filmową fryzurą, jaką nosiła dziewczynka o imieniu Heidi. Warkocze splecione na kształt wianka są idealną fryzurą na wiosnę i lato.

fot. joannagoddard.blogspot.com

Jak to zrobić?

fot. joannagoddard.blogspot.com

Zrób przedziałek na środku głowy i podziel włosy na dwie części. Zapleć dwa warkocze (dobrze, by u nasady były dość luźno splecione, łatwiej będzie je podpiąć). Jeden z warkoczy owiń tuż nad czołem i podepnij wsuwkami. Drugi warkocz owiń z tyłu głowy, tak, aby z włosów powstał wianek niczym u Heidi, podepnij wsuwkami. Całość możesz spryskać lakierem, by fryzura lepiej się trzymała.

Bazą tej fryzury jest warkocz dobierany. Taka fryzura sprawdzi się na różnego rodzaju uroczystościach - ślubie czy spotkaniu rodzinnym. Jeśli potrafisz zrobić warkocz francuski, to i z kokiem sobie poradzisz.

fot. oncewed.com

Jak to zrobić?

fot. oncewed.com

Rozczesz włosy i zrób przedziałek z boku głowy. Pasmo włosów z boku głowy podziel na 3 mniejsze i rozpocznij zaplatanie warkocza (górne pasmo do środka, następnie dolne pasmo do środka – jakbyś zaplatała tradycyjnego warkocza). Każdorazowo do pasma górnego dobierz niewielką partię włosów. Następnie do pasma dolnego dobierz niewielką ilość włosów. W podobny sposób postępuj aż dobierzesz wszystkie włosy. Teraz zapleć tradycyjnego warkocza i zawiąż go na końcu gumką. Zwiń włosy do środka (jak rulon) i podepnij za pomocą wsuwek. Jeśli masz ochotę możesz wpiąć we włosy kwiaty lub ozdobne spinki, ale i bez dodatkowych ozdób fryzura jest bardzo efektowna.

Bardzo prosta fryzura, której wykonanie zajmie zaledwie kilka minut. Efektowna, kobieca, a przy tym praktyczna. W ten sposób można zapleść tylko grzywkę lub kontynuować pół-warkocz na całych włosach.

fot. sheknows.com, chicvintagebrides.com

Jak to zrobić?

fot. sheknows.com

fot. sheknows.com

Rozczesz włosy i zrób przedziałek z boku głowy. Wydziel część włosów i podziel na 3 pasma. Rozpocznij zaplatanie warkocza (górne pasmo do środka, a następnie dolne pasmo do środka). Do górnego pasma dobierz niewielką część włosów (jak w przypadku warkocza dobieranego). Dolne pasmo zaplataj jak tradycyjnego warkocza (bez dobierania włosów). I znów do górnego pasma dobierz część włosów, a dolne zaplataj bez dobierania włosów. Jeśli chcesz zapleść tylko grzywkę, po uzyskaniu pożądanej długości splotu, włosy zapleć jak tradycyjnego warkocza i zabezpiecz gumkę. Jeśli chcesz zapleść całe włosy, kontynuuj splot w analogiczny sposób. Gdy dobierzesz wszystkie włosy, zapleć tradycyjnego warkocza i podepnij go wsuwkami.

