Upięcia włosów to nie tylko mocno wystylizowane przez fryzjera włosy, ale również samodzielne ułożenie kosmyków w artystyczny nieład. Upięcie włosów to doskonały i jednocześnie najprostszy, najtańszy i najmniej radykalny sposób, na szybką zmianę codziennej fryzury. Największe pole do popisu mają posiadaczki półdługich lub długich włosów, ale te z was, które hołdują krótkim fryzurom też nie są zdane tylko na jeden look. Spięte włosy pięknie eksponują dekolt i smukłą szyję. Naszym zdaniem najlepiej prezentują się proste i eleganckie fryzury, urozmaicone wielobarwnymi opaskami, chustami, spinkami i gumkami. Sprawdźcie nasz przewodnik po upięciach włosów!

Upięcia z długich i półdługich włosów

Która z nas nie marzy o długich, gęstych włosach upiętych w piękny warkocz? Albo zebranych w jeden obfity kok związany na czubku głowy? Posiadaczki długich i półdługich włosów mają najłatwiej. Luźny warkocz to idealne rozwiązanie na co dzień, szczególnie jako kontrast do nowoczesnej stylizacji. Koński ogon świetnie sprawdzi się na co dzień - jest szykowny a jednocześnie bardzo wygodny. Hitem ostatnich miesięcy jest fryzura o nazwie "halfbun", czyli półkoczek, który splata tylko wierzchnią część włosów. Długie włosy, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki, odmienią cieniutkie warkoczyki z powplatanymi kolorowymi wstążkami w stylu hippie czy wysoki, koński ogon ozdobiony wielką kokardą.

Upięcia na bok to również opcja raczej dla długich lub półdługich włosów. Wszystkie pasemka przerzucone na jedną stronę można podpiąć ozdobnymi wsuwkami - otrzymamy wtedy idealną fryzurę na wieczorne wyjście. Same widzicie, upięcia z długich włosów są niczym nieograniczone.

Seksowne upięcia z długich włosów

Upięcia z krótkich włosów

Krótkie włosy również mogą być spięte i nie tracić przy tym kobiecego wyglądu. Musicie jednak pamiętać, że większość krótkich obcięć nie pozwala na związanie włosów z tyłu głowy. Trudno też uzyskać objętość na krótkich włosach - wyjątkiem jest bob. Waszymi największymi sprzymierzeńcami będą wsuwki, lakier do włosów, żele utrwalające, wosk i grzebień.

Modne upięcia włosów na wesele

Najmodniejszym w tym sezonie upięciem na wesele jest warkocz. Fryzura jest nie tylko wygodna, ale i bardzo dziewczęca. Sprawdzi się nie tylko u panny młodej, ale także u druhny czy po prostu gościa weselnego. Pamiętajcie o jednym, w upięciach na wesele najważniejszy jest umiar. Żadnej kobiecie nie doda uroku tona lakieru, brokatu i mocno natapirowane włosy. Jako przyszłe panny młode stawiajcie na lekkie, swobodne, romantyczne upięcia.

