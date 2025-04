W tym sezonie styliści i gwiazdy stawiają na prostotę i swobodę. Prezentujemy Wam fryzury bardzo naturalne ale zaczesane na bok. Dzięki temu całość wygląda bardziej interesująco i modniej. Poza tym Ty będziesz bardziej widoczna. Proste warkocze czy rozpuszczone pofalowane włosy zaczesane na bok wyglądają dużo ciekawiej od tych klasycznych! Taka fryzura idealnie nadaje się na wielkie wyjścia. Gwiazdy zakochały się w tym prostym, romantycznym looku. Takie upięcia z boku są także rozwiązaniem dla posiadaczek krótkich włosów. Wystarczy przedziałek zaczesać na bok, włosy delikatnie spryskać lakierem, by się utrzymały całą noc i jesteś gotowa do wyjścia! Na czerwonym dywanie królują także włosy naturalnie opadające na ramiona podpięte z boku. Miranda Kerr czy Nicole Kidman są fankami takiej właśnie fryzury! Upięcie włosów ma jedną podstawową zaletę: nie zajmuje Ci to dużo czasu a do wykonania jej potrzebujesz jedynie wsuwek i lakieru do włosów. Gotowa na małą rewolucję na głowie?

Galeria Gwiazd w upięciach włosów na bok!