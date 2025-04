Reklama

Przetłuszczanie się



Najważniejsze: nie szkodzić. Wybieraj czapki z naturalnych włókien, nie sztucznych. Sztuczne

nie dają skórze oddychać, a skóra głowy pod nimi bardziej się przetłuszcza. I wzmacniają elektryzowanie się włosów. A może w ogóle nie nosić czapki? No cóż, przeziębienie i chore zatoki to nie jedyne, co Ci wtedy grozi. Naczynka włosowate w skórze głowy obkurczą się pod wpływem chłodu, więc cebulki dostaną mniej tlenu i składników odżywczych. Rezultat: osłabienie włosów, a nawet ich wypadanie. Zatem z czapki nie rezygnujemy. A włosy pielęgnujemy.

Jeśli rano umyte włosy są już popołudniu przetłuszczone, myj je szamponem BALANCE my HAIR YOPE. Oczyszcza skórę głowy, ale nie pozbawia jej naturalnego płaszcza hydrolipidowego, nie narusza jej naturalnej bariery ochronnej. To ważne, zbyt silnie oczyszczające szampony mogą podrażnić skórę głowy i wywołać jeszcze większe przetłuszczanie, w ramach fizjologicznej samoobrony przed mocno odtłuszczającymi detergentami. Szampon BALANCE my HAIR zawiera delikatne detergenty myjące i lekkie kwasy kwiatowe. Dzięki oczyszczonej nim skórze głowy, włosy dłużej pozostaną świeże. Really!

Elektryzowanie się



I na to są kosmetyki YOPE. Najmocniej elektryzują się włosy przesuszone, szczególnie w suchym pomieszczeniu. Krąży w nim dużo dodatnich ładunków, włosy też są naładowane dodatnio, a jak wiemy z fizyki takie same ładunki się odpychają. I fruu, włosy w górę. Dlatego w sezonie grzewczym szczególnie mocno nawilżamy – stosujemy na co dzień szampon i odżywkę HYDRATE my HAIR YOPE. Dodatkowo koniecznie odżywkę leave-in HYDRATE my HAIR – bez niej ani rusz. Możemy spryskać nią włosy wilgotne lub suche oraz szczotkę przed czesaniem. Nawet kilka razy dziennie, jeśli trzeba. Nie obciąża włosów. Wygładza je i nawilża. A także chroni przed wysoką temperaturą w czasie suszenia suszarką i ułatwia układanie.

PS. Z odżywką współpracuje serum BOOST my HAIR YOPE na końcówki – dyscyplinuje je, wygładza, zapobiega wysychaniu i dalszym ich uszkodzeniom. To szczególnie ważne przy długich włosach, są podniszczone, suche i i łatwo się elektryzują choćby z powodu wieku – rosną 1 cm na miesiąc, więc końce długich od wielu lat są narażone na zniszczenia.

PS2: Świetnym sprzymierzeńcem w walce z elektryzującymi się włosami i zniszczoną przez czapkę fryzurą – szczególnie przy krótszych włosach (i Panowie i Panie!) okazuje się zimą sól morska

z algami z serii BALANCE my HAIR. Teksturyzuje włosy, nadaje im objętości, a fryzurę utrwala niczym naturalny lakier do włosów. Dzięki soli włosy układają się i pozostają w formie, a algi

nie dopuszczają do przesuszenia. Spryskaj solą włosy albo dłonie i rozprowadź na włosach,

ułóż fryzurę i ruszaj w świat!

Ku pamięci: Nigdy, ale to przenigdy, nie idź spać w mokrych włosach – ciepło i wilgoć to idealne środowisko dla rozwoju grzyba.

