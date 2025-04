Udo Walz Hairfood to linia kosmetyków do pielęgnacji włosów, stworzona przez niemieckiego fryzjera i stylistę gwiazd. Swą kreatywnością i profesjonalizmem przekonał do siebie mnóstwo klientek. Jego kunszt i talent został doceniony przez legendy kina: Marlene Dietrich i Romy Schneider, a także przez współczesne gwiazdy Celine Dion, Evę Longorię, Claudię Schiffer, Heidi Klum czy Gwyneth Paltrow.

Składniki wegańskie w Udo Walz Hairfood

Wyjątkowa seria do pielęgnacji włosów o nazwie Udo Walz Hairfood, oparta na najwyższej jakości składnikach wegańskich.

To pięć linii produktowych rozwiązujących najpopularniejsze problemy z włosami . Ich nazwy nawiązują bezpośrednio do głównych składników w nich zawartych.

. Ich nazwy nawiązują bezpośrednio do głównych składników w nich zawartych. Kosmetyki te stworzono na bazie wegańskich składników: nasion chia, wyciągu i oleju z drzewa moringa, owoców granatu, wody kokosowej i olejku kokosowego, a także z zielonej herbaty matcha.

Produkty Hairfood nie zawierają: parabenów, siarczanów, a tam gdzie to było możliwe również silikonów. Nie są testowane na zwierzętach.



Nasze ulubione kosmetyki Udo Walz

Szampon granatem do włosów farbowanych

Zawiera granat bogaty w witaminy C, E, betakaroten, cynk, selen i polifenole oraz olejek z nasion granatu i olejek z migdałów, bogate w kwasy tłuszczowe i składniki bioaktywne regenerujące włosy oraz chroniące je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Włosy farbowane odzyskują zdrowy wygląd i połysk

Spray do włosów z chia zwiększający objętość

Przeznaczony do włosów cienkich i rzadkich. Zwiększa ich puszystość bez efektu obciążenia, dodaje im energii i zdrowego blasku.

