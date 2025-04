Reklama

Jesienią włosy mogą stać się bardziej łamliwe i suche. Prawdopodobnie zauważysz też, że zaczęły mocniej wypadać. Spokojnie, weź głęboki oddech – to naturalny proces. W lecie organizm wydziela więcej estrogenów, a jesienią – testosteronu. W efekcie gubimy włosy i wymieniamy stare kosmyki na nowe.

Kiedy za oknem robi się coraz chłodniej, a powietrze staje się bardziej suche, włosy potrzebują dodatkowej nawilżającej pielęgnacji. Warto sięgnąć więc po naturalne, wegańskie kosmetyki o bogatym składzie, takie jak te od OnlyBio. Stosując je regularnie zapobiegniesz problemom z łamliwością czy rozdwajaniem końcówek. Jakie nowości marka przygotowała dla nas na jesień? Sprawdźmy!

Delikatne, naturalne formuły i przemyślany skład – tego potrzebują twoje włosy

Maska Ratunkowa z silikonami Hair in Balance (serii, która od dawna jest znana i stosowana przez kobiety oraz mężczyzn w różnym wieku, to prawdziwy hit włosomaniaczek!) opiera swoje działanie m.in na maśle mango, oleju z orzechów brazylijskich i nasionach bawełny. Kosmetyk polecany jest do włosów zniszczonych lub wymagających natychmiastowej pomocy. Poprawia wygląd kosmyków od pierwszego użycia, wygładza i zapewnia ekspresowy efekt tafli.

Twoje włosy są szorstkie i matowe? Brak im elastyczności i są podatne na łamanie? A może masz problemy z rozdwojonymi końcówkami? Sięgnij po Płukankę octową OnlyBio o zapachu smoczego owocu i delikatnie, ale regularnie zakwaszaj łuskę włosa. Zawarte w formule octy owocowe sprawią, że kosmyki staną się miękkie, nawilżone i wygładzone. Formuła ogranicza też puszenie i elektryzowanie się włosów. Dodatek aloesu chroni z kolei przed utratą wilgoci. Produkt stosuj na mokre włosy (po użyciu szamponu i odżywki) co 3-4 mycia.

Właścicielkom wrażliwej skóry głowy polecamy Emulsję odżywczo-łagodzącą z marakują, olejkiem lawendowym, miętą i pokrzywą. Kosmetyk skutecznie wzmacnia, odżywia, nawilża i koi suchą, swędzącą oraz podrażnioną skórę głowy. To nieoceniona pomoc w walce z nadmiernym łuszczeniem i łupieżem.

Znamy również doskonały sposób na przedłużenie świeżości włosów. To kolejna nowość od OnlyBio – suche szampony, które zawsze warto mieć przy sobie. Formuła produktów pochłania sebum, co pozwala wydłużyć czas do kolejnego mycia. Mają szybkie działanie i są łatwe w aplikacji.

Ten przeznaczony dla brunetek zawiera w swoim składzie aloes oraz tapiokę i pachnie czarną wiśnią. Matuje kosmyki, a także zapewnia długotrwałą świeżość i blask, bez białych plam.

Suchy szampon dla blondynek – o orzeźwiającym zapachu sorbetu cytrynowego – opiera swoje działanie na aloesie i tapioce. Formuła natychmiast odświeża jasne włosy, nadaje im pomysł i lekkość.

Zależy ci na ekstra objętości i teksturze? Sięgnij po Suchy Szampon dodający objętości o zapachu pinacolady. Proteiny pszenicy i tapioka odświeżą kosmyki i…zadbają o twój świetny nastrój.

Myj włosy w letniej wodzie, dzięki czemu unikniesz większych przesuszeń. Jesienią zrezygnuj też z częstej koloryzacji, suszenia pukli gorącym strumieniem powietrza oraz stylizowania ich za pomocą prostownicy czy lokówki. Pozwól kosmykom odpocząć i zapewnij im świadomą pielęgnację, a odwdzięczą się pięknym wyglądem.

