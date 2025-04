Prostownica nie służy tylko do prostowania włosów! I choć większość z nas nie wyobraża sobie bez niej życia, to rzadko korzysta z wachlarza możliwości, jaki daje nam ten niepozorny sprzęt. Okazuje się, że możesz wykonać nią piękne, prawdziwie gwiazdorskie fale! Niektóre kobiety twierdzą, że loki wykonane prostownicą są o wiele ładniejsze niż te zrobione zwykłą lokówką czy nawet lokówką stożkową.

Spis treści:

Loki wykonane prostownicą najlepiej prezentują się na długich i półdługich włosach.

Zanim rozpoczniesz stylizację włosów, podziel je na partie i porządnie rozczesz za pomocą płaskiej szczotki np. Tangle Teezer lub Olivia Garden.

Jak zrobić loki prostownicą? Instrukcja krok po kroku

Zacznij od odpowiedniego przygotowania włosów - umyj je szamponem zwiększającym objętość, a następnie nałóż odżywkę chroniącą przed wysoką temperaturą. Rozdziel włosy na małe partie, zaczynając jak najbliżej skóry. Dla ułatwienia każdą część włosów możesz spiąć spinka lub gumką. Weź pierwsze pasmo i włóż je między płytki prostownicy, zaciśnij i zawijaj w zewnętrzną stronę. Przesuwaj prostownicę w dół, cały czas zawijając. Powtórz czynności na wszystkich partiach włosów. Stylizację wykończ lakierem lub solą morską.

Gotowe! Największy urok takich loków to to, że wyglądają niezwykle naturalnie i zmysłowo.

Nić dentystyczna na puszące się włosy - ten trik z TikToka wygładzi je w kilka sekund

Najlepsze szczotki do włosów, które je idealnie rozczesują, nadają im blask i ułatwiają stylizację:



fot. Profesjonalna szczotka z włosia BRADFORD, cena: 236 zł; Szczotka do włosów Blow Styling Half Paddle Tangle Teezer, cena: ok. 65 zł; Kompaktowa szczotka Compact Styler Groomer Tangle Teezer, cena: ok. 50 zł; Szczotka Care Nylon FOX, cena: ok. 55 zł; Szczotka do włosów AURORA VIOLET Olivia Garden, cena: 59,90 zł/materiały prasowe

Oczywiście na bardzo krótkich fryzurach zrobienie loków prostownicą (ani lokówką) nie jest możliwe. Ale jeśli nosisz fryzurę bob, to możesz nadać jej zadziornego charakteru. Zasady są niemal takie same jak przy fryzurach półdługich czy długich włosach.

Różnicą będzie to, że zamiast pianki powinnaś użyć sprayu do stylizacji, a zamiast lakieru gumy lub żelu utrwalającego. Pamiętajcie, aby ten ostatni wgniatać we włosy - efekt będzie nieziemski!

Aby fale wyszły naprawdę piękne i trzymały się cały dzień, wystarczy znać kilka urodowych sztuczek.

Loki przetrwają dłużej na świeżo umytych włosach .

. Warto wyposażyć się w dwa kosmetyki - piankę, która będzie potrzebna przed stylizacją i lakier do włosów lub sól morską, która tę stylizację utrwali.

Zadbaj o odpowiedni sprzęt - do zrobienia idealnych fal wystarczy prostownica z jonizacją . Dzięki temu loki będą błyszczące i nie zaczną się elektryzować w ciągu dnia.

. Dzięki temu loki będą błyszczące i nie zaczną się elektryzować w ciągu dnia. Dobrze, jeśli prostownica będzie miała zaokrąglone końce i obrotowy kabel - stylizacja fryzury będzie o wiele łatwiejsza. Nie musisz na nią wydawać fortuny, niedrogie modele ma np. marka Babyliss czy Remington.

Pamiętaj, że znaczenie ma również to, na jakiej temperaturze pracujesz. Im będzie wyższa, tym skręt będzie mocniejszy.

fot. Robienie loków prostownicą/ Adobe Stock, EdNurg

Codzienna stylizacja włosów bardzo je niszczy. Oprócz stosowania odżywki chroniącej włosy przed wysoką temperaturą, warto wspomóc je dodatkową pielęgnacją.

Jeśli stylizujecie włosy codziennie, dwa razy w tygodniu fundujcie im zabieg regenerujący. Wystarczy porządna maska do włosów i czepek lub mocne owinięcie ręcznikiem. Po 30-minutowej kuracji włosy będą lśniące, zdrowe i zadbane.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.11.2019

