Znamy już najnowsze trendy na kolejne sezony. Tym razem na największych, światowych wybiegach królowały loki i powrót do szalonych lat 80. Jak najlepiej osiągnąć taką niezwykłą objętość i spektakularną fryzurę, od której wiele osób nie będzie mogło oderwać wzroku? Doskonale sprawdzi się do tego płyn do trwałej marki Cameleo.

Płyn do trwałej ondulacji Cameleo Herbal Wave przeznaczony jest do każdego rodzaju włosów. Zapewnia im długotrwały skręt, a w zależności od sposobu użycia można uzyskać wymarzone fale, naturalne pukle albo "burzę loków". Zawarta w płynie kreatyna doskonale odżywia i regeneruje włosy.

Do tego w składzie znajduje się również olej z kiełków pszenicy, który nawilża włosy i zapewnia im naturalny, zdrowy połysk. Efekty z pewnością będą oszałamiające!

Jak samodzielnie wykonać trwałą ondulację?

Trwała ondulacja to stosunkowo łatwy zabieg, który z użyciem płynu Cameleo można wykonać w domowym zaciszu. Warto przede wszystkim zastanowić się, jaki typ loków i fal chcemy uzyskać. Możliwości jest mnóstwo – mogą to być gęste fale, naturalne pukle, lub drobne, ciasno skręcone loczki.

Następnie na włosy nakłada się płyn do trwałej tak, by zwilżyć całą długość włosa aż do nasady. Kolejnym krokiem są odpowiednie wałki – to od ich wielkości, a także sposobu nawinięcia zależy efekt końcowy zabiegu. Po odpowiednim czasie płyn należy spłukać, a na włosy nałożyć środek utrwalający. Po zakończeniu tego zabiegu ważne jest, by odpowiednio pielęgnować włosy, na przykład produktami regenerującymi do włosów z linii BB Cameleo.