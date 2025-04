Rose gold to inaczej złocisty blond, który ma w sobie domieszkę różu - nie zieleni, nie szarości i nie miodowych odcieni, ale właśnie różu. U nas nazywany jest on truskawkowym blondem, który pojawił się w trendach już jakiś czas temu, ale niestety nie zyskał popularności wśród kobiet.

Truskawkowy blond - dla kogo?

Tak naprawdę (choć na początku może wydawać się, że niekoniecznie) pasuje każdej blondynce. Truskawkowy blond ma to do siebie, że ma właściwości opalizujące - w mig doda słonecznego blasku każdej dziewczynie nawet tej o bardzo bladej karnacji. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, które gwiazdy pokochały truskawkowy blond.

