Różowe, fioletowe, zielone i niebieskie. Najlepiej w delikatnych, pastelowych odcieniach. Na punkcie takich włosów oszalały już wszystkie urodowe blogerki i gwiazdy. Do tej pory, aby otrzymać doskonały efekt, trzeba było udać się do fryzjera. Teraz, nawet w popularnych drogeriach dostaniecie specjalne tonery (tylko delikatnie barwią włosy, nie mają takiego krycia jak farba), dzięki którym w pół godziny wyczarujecie wymarzony kolor. Farba utrzymuje się mniej więcej od 8-10 myć. Dzięki temu, że wypłukuje się stopniowo, odrosty nie są tak bardzo widoczne. W ich formułach brakuje amoniaku, który niszczy włosy.

Najlepsze efekty uzyskasz stosując toner na włosach rozjaśnionych. Toner można stosować wielokrotnie, bez ryzyka zniszczenia włosów. Aby kolor był intensywniejszy, trzymaj toner na włosach nawet 45 minut. Który kolor podoba wam się najbardziej? My jesteśmy zakochane w truskawkowym blondzie!

Ten kolor włosów robi furorę!

1 z 7 Farba do włosów Feria Loreal, cena ok. 45 zł

2 z 7 Farba do włosów do 8 myć Live Color Schwarzkopf, cena ok. 30 zł

3 z 7 Farba do włosów Jerome Russell, cena ok. 35 zł

4 z 7 Toner do włosów Manic Panic, cena ok. 30 zł

5 z 7 Farba do włosów do 8 myć Live Color Schwarzkopf, cena ok. 30 zł

6 z 7 Toner do włosów Hair Color Plus, cena ok. 35 zł