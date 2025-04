Toner do włosów blond używany jest przede wszystkim do neutralizacji niechcianych, żółtych tonów, które bardzo często pojawiają się po kilku tygodniach od farbowania. Ale tonery nie tylko likwidują niepożądane odcienie - potrafią również zmieniać kolor włosów. Tonowanie można wykonać zarówno na włosach farbowanych, rozjaśnianych i w naturalnym kolorze. Najbardziej widoczne efekty można uzyskać w przypadku włosów mocno utlenionych.

Toner to wybawienie dla blond włosów - ze względu na brak amoniaku, nie niszczy i tak przesuszonych już pasm. Toner do włosów zmienia ich odcień już po pierwszym użyciu i w zależności od tego, jak długo będziesz trzymała go na włosach, efekt będzie utrzymywał się od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Toner do włosów - działanie



Odświeża kolor p omiędzy farbowaniem - jeśli twój blond zaczyna żółknąć i tracić blask, toner jest zdrowszym sposobem przywrócenia go do życia.

- jeśli twój blond zaczyna żółknąć i tracić blask, toner jest zdrowszym sposobem przywrócenia go do życia. Zmienia odcień włosów - blond włosy świetnie „łapią" wszystkie intensywne kolory tonerów, np. różowy, niebieski czy fioletowy. Im jaśniejszy kolor włosów, tym mocniejszy efekt uzyskasz.

- blond włosy świetnie „łapią" wszystkie intensywne kolory tonerów, np. różowy, niebieski czy fioletowy. Im jaśniejszy kolor włosów, tym mocniejszy efekt uzyskasz. Stworzy neutralną bazę dla farbowania - wyeliminuje niepożądane ciepłe lub popielate tony, które mogą pojawić po zmyciu farby.

- wyeliminuje niepożądane ciepłe lub popielate tony, które mogą pojawić po zmyciu farby. Poprawia kolor włosów po nieudanym domowym farbowaniu - szybko wyrównuje odcień.

Toner do blond włosów może mieć różne kolory. Najczęściej spotykany jest fioletowy i niebieski, który służy do neutralizacji żółtych odcieni. Może być też czarny, jeśli chcesz uzyskać siwe włosy lub pomarańczowy/karmelowy, jeśli zależy ci na ociepleniu blondu.

Jak zniwelować żółty odcień włosów? 4 najlepsze sposoby na ochłodzenie koloru

Zacznij od tradycyjnego umycia włosów. Nałóż odżywkę do włosów i spłucz po kilku minutach. Na całą długość włosów nałóż toner i pozostaw go na 15 minut. Jeśli chcesz uzyskać mocniejszy i bardziej trwały efekt, możesz zostawić go nawet na 30 minut. Spłucz ciepłą wodą (zmywanie możesz zakończyć zimnym prysznicem - włosy będą bardziej błyszczące.

Tonery do blond włosów kupisz w popularnych drogeriach oraz profesjonalnych sklepach fryzjerskich. Oto kilka z nich, które zbierają pozytywne recenzje w sieci:

fot. Toner Color Toner Platinum, Syoss, cena: ok. 32 zł; Toner Socolor Sync, Matrix, cena: ok. 40 zł; Toner do włosów No Yellow Color, Fanola, cena:ok. 34 zł;Toner Conditioning Direct Color, Milk Shake, cena: ok. 75 zł; Toner Blondme , Schwarzkopf, cena: ok. 80 zł/materiały prasowe

