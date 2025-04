Tlenienie… czyli co?

Tlenienie (utlenianie) włosów to inaczej ich rozjaśnianie. Zabieg tlenienia można wykonać własnoręcznie w domu lub w gabinecie fryzjerskim.

Jeżeli będziesz tlenić włosy sama w domu, musisz zaopatrzyć się w dobry rozjaśniacz, a później postępować zgodnie z ulotką dołączoną do produktu.

Jeżeli jesteś blondynką i chcesz rozjaśnić włosy o kilka tonów, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zrobiła to sama, ale jeżeli posiadasz ciemne włosy, lepiej udaj się do fryzjera. Pamiętaj, że włosy nie lubią rozjaśniania, ponieważ jest to największa ingerencja w strukturę włosa. Nieumiejętne rozjaśnianie może wysuszyć i zniszczyć włosy – dlatego najlepiej, jeśli zajmie się tym specjalista w salonie fryzjerskim.

Jaką farbę wybrać?



W sklepach znajdziesz duży wybór produktów służących do tlenienia włosów. Najlepiej wybierać preparaty sprawdzonych i znanych marek. W tym przypadku nie warto oszczędzać. Włosy po zabiegu niewłaściwą farbą mogą zostać uszkodzone, a w najgorszym wypadku nawet spalone. Wtedy będziesz musiała wydać dodatkowo pieniądze na ich regenerację.

Na czym polega tlenienie?



Zmiana koloru włosów na jaśniejszy wymaga pozbycia się z nich ciemnego pigmentu. Jest to dość trudne zadanie, do którego wykonania potrzebne są silne środki chemiczne, które są w stanie rozchylić łuski włosowe, aby zawarty w nich pigment się wypłukał. Po tym etapie włosy należy ufarbować, ale wcześnie muszą zostać zamknięte łuski włosowe.

Dokonać tego można za pomocą specjalnych dołączonych do farby odżywek. Podobnie zadziała również sok cytrynowy dodany do ostatniego płukania.

Jakich włosów nie wolno rozjaśniać?



Przede wszystkim nie rozjaśniamy:

włosów zniszczonych,

włosów cienkich (nie rozjaśniamy wodą utlenioną o dużym stężeniu).

(fot. Fotolia)

Tlenienie włosów domowymi sposobami



Na samodzielne tlenienie włosów w domu mogą pozwolić sobie blondynki. Właścicielki ciemniejszych czupryn powinny oddać swoje włosy w ręce profesjonalnej fryzjerki, która zabieg tlenienia wykona we właściwy sposób.

Niekiedy uzyskanie naturalnego blondu może być trudne, dlatego też musisz liczyć się z tym, że uzyskany kolor nie będzie taki, jaki sobie wymarzyłaś.

Do tlenienia musisz użyć rozjaśniacza, którym absolutnie nie może być woda utleniona, ponieważ bardzo niszczy włosy i osłabia cebulki włosowe. Zakupiony rozjaśniacz musisz nakładać na włosy zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu, ponieważ tylko wtedy uzyskasz zamierzony efekt.

Wybór odpowiedniego preparatu do rozjaśniania zależy głównie od struktury i grubości włosa. Do cienkich włosów bardziej wskazane są delikatne produkty, które powinny pozostawać na głowie przez krótszy czas. Z kolei włosy grube i odporne potrzebują większej ilości czasu na utlenienie, dlatego też w stosunku do nich trzeba zastosować inne produkty oraz odpowiednio wydłużyć czas trzymania farby na głowie.

W przypadku rozjaśniania włosów obowiązuje pewna technika rozprowadzania produktu na włosach uwzględniająca miejsca, od których należy rozpocząć nakładanie rozjaśniacza. W pierwszej kolejności powinnaś nanieść farbę na środkową część włosów i końcówki, a dopiero później nakładać ją u nasady włosów.

Pamiętaj, że niezwykle starannie i dokładnie musisz nanieść rozjaśniacz w przypadku tlenienia odrostów. Musisz uważać, aby przypadkiem jeszcze raz nie nałożyć rozjaśniacza na już utlenione włosy.

Jestem szatynką – jak tlenić włosy?



Włosy ogólnie nie lubią rozjaśniania, ponieważ zabieg ten za bardzo ingeruje w ich strukturę. Zwłaszcza szkodzi im radykalna zmiana barwy (np. z ciemnej na jasną). W tym przypadku proces rozjaśniania może przynieść zupełnie nieoczekiwane efekty, a zabieg wykonany nieumiejętnie może nawet zniszczyć włosy.

O kolorze włosów decyduje pigment zwany melaniną, który zawarty jest we włosach. Jeśli decydujesz się zmianę koloru z ciemnego na jasny, musisz najpierw pozbyć się z włosów ciemnego pigmentu. W tym celu potrzebne są silne środki chemiczne, które rozchylą łuski włosów i wypłuczą z nich ciemny pigment. Następnym krokiem jest położenie farby, ale najpierw musisz zamknąć łuski włosów. Możesz to zrobić za pomocą odżywki dołączonej do farby lub wykorzystać w tym celu naturalny produkt jakim jest cytryna. Do ostatniego płukania musisz dodać sok cytrynowy, a następnie wysuszyć włosy i nałożyć farbę. Pamiętaj o tym, że farbę nakłada się na suche włosy.

Jak dbać o rozjaśnione włosy?



Włosy, które są odbarwiane już od kilku lat, wymagają szczególnej troski, ponieważ są wysuszone, szorstkie, matowe i trudno się rozczesują. Do ich pielęgnacji potrzebne są kosmetyki, które je nawilżą i zmiękczą. Takie włosy należy umyć odpowiednim szamponem, a następnie nałożyć na nie odżywkę, dzięki której łatwiej będzie można je rozczesać.

Na zniszczone końcówki warto jest nałożyć jedwab w płynie, który wygładzi włosy.

Do upiększania włosów rozjaśnionych nie zaleca się stosowania lokówek i prostownic, ponieważ takie włosy „nie lubią” ciepła.

