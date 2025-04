Karolina i Edyta z naszej redakcji testowały kosmetyki do włosów z linii Luxurious Volume Core Restore marki John Frieda. Obie dziewczyny mają cienkie, oklapnięte włosy, a ułożenie sensownej fryzury dla nich zwykle graniczy z cudem. Aż do czasu...

Ich zadaniem jest wzmocnienie włosów od środka, aby jak najdłużej utrzymywały swoją objętość. Zaczynamy od szamponu. Jego zapach jest bardzo świeży. Niewielka ilość wystarczy, aby doskonale się pienił. W jego formule zawarto Protein Strenght Complex uzupełniający brakujące proteiny, co wpływa na polepszenie kondycji włosów, a co za tym idzie, zwiększenie objętości włosów.

Kolejny krok to nałożenie odżywki. Ona również została wzbogacona o Protein Strenght Complex. Nakładamy ją na mokre włosy i zostawiamy dosłownie na minutę, po czym spłukujemy dużą ilością wody. Dzięki niej włosy stają się delikatne, nie ma uczucia szorstkości, a jednocześnie nie tracą objętości.

Ostatni etap to kuracja mleczkiem z kompleksem Protein-Strength Complex. Mleczko rozprowadza się palcami na całej długości włosów. Potem włosy suszy i stylizuje.

Tak właśnie robiły nasze redakcyjne testerki. Jakie mają przemyślenia i obserwacje? Przeczytaj!

Moje cienkie i delikatne włosy nie lubią się z większością kosmetyków do włosów. Sceptycznie podchodziłam również do redakcyjnego testu zestawu John Frieda Luxurious Volume. Powód był prosty: bałam się, że może zyskam objętość, ale kosztem utraty połysku. Bezzasadnie! Po pierwsze moje włosy o wiele lepiej się układają i czuję, że nie muszę stosować żadnych innych kosmetyków do stylizacji. Po drugie - pięknie pachną, co nie uszło uwadze kilku osobom z mojego otoczenia. Po trzecie - sprawiają, że włosy są miękkie i wzmocnione od środka. John Frieda Luxurious Volume z pewnością sprawdzi się u tych kobiet, które marzą o objętości. Myślę, że i mężczyznom przypadnie do gustu (zauważyłam, że szampon podkrada mi mąż ;)).

- Edyta