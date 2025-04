Jednym z kultowych już produktów, które dostaniesz w Rossmannie tylko na wyłączność, jest srebrny szampon do włosów - wybawienie wszystkich blondynek.

Reklama

Jeśli jeszcze nie miałaś okazji się z nim poznać, warto zrobić to teraz - kupisz go za 6,19 zł (jego regularna cena to 8,99 zł). Dostępny jest we wszystkich drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online. Promocja trwa do 31 lipca 2020 r.

Srebrny szampon do włosów Rossmann zamiast fryzjera

Szampon przeznaczony jest do włosów blond - szczególnie tych rozjaśnianych i farbowanych oraz siwych. Jak każdy srebrno-fioletowy szampon niweluje niechciane, żółte odcienie, ale robi to ze zdwojoną siłą - działa tak silnie jak (niewygodna w użyciu) płukanka, którą trzeba rozcieńczać z wodą.

Jak go stosować? Wystarczy umyć nim włosy tak jak każdym innym szamponem i zostawić na kilka minut. Po spłukaniu chłodną wodą pasma zyskają piękny, platynowy odcień jak po tonowaniu u najlepszych fryzjerów.

Efekt będzie najbardziej widoczny na jasnych włosach - tu nawet trzeba uważać, by włosy nie zyskały fioletowego koloru.

Szampon niestety nie jest bez wad - po użyciu włosy są nieco suche i „tępe" w dotyku. Jego stosowanie obowiązkowo należy połączyć z odżywką nawilżającą - po każdym myciu włosów nałóż ją na całą długość pasm.

Nasza rada: Pamiętaj, że srebrnego szamponu nie używamy codziennie - może to doprowadzić do pojawienia się niepożądanych fioletowo-zielonych odcieni. Powinno się go używać naprzemiennie z innymi szamponami. Optymalne będzie stosowanie go co 2-3 mycie włosów.

A co na temat szamponu mówią wizażanki?

Kiedyś się nie lubiliśmy z tym szamponem... ale teraz stanowimy power couple. Ta miłość musiała dojrzeć. Choć nie raz było nam pod górę to jednak finalnie mieszkamy ze sobą już od kilkunastu miesięcy. Szampon na moich włosach sprawdza się bardzo dobrze. Używam go 50:50 z szamponem nawilżającym więc obok utrzymania koloru podczas mycia również nawilżam włosy. Bardzo dobrze się pieni, niweluje żółtą poświatę na blond włosach. Bardzo poręczna butelka z małą dziurką w dozowniku jest dla mnie wręcz idealna. Szampon uważam za bardzo wydajny, a jego cena zawsze zachęca. Polecam wszystkim blondynkom!

To już moja kolejna butelka tego szamponu na wykończeniu. To najlepsza opinia z mojej strony gdyż wciąż go kupuję. Jednak szampon nie będzie każdemu odpowiadał i rozumiem negatywne opinie. Mam długie, farbowane na popielaty blond włosy, są w dobrej kondycji, nie są suche ani łamliwe. Po jakimś czasie od farbowania tracą swój popielaty odcień i robią się coraz bardziej żółte, dlatego kupuję ten szampon. Szampon dla mnie jest ok, spełnia swoją rolę czyli ochładza odcień. Szampon jest intensywny fioletowy, więc niestety barwi wszystko, prysznic, wannę, umywalkę, kafelki.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Ten krem za 5 zł z witaminą C to hit Instagrama

Azjatyckie kremy BB mają sporą konkurencję! To krem polskiej marki