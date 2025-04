Szampony i odżywki do włosów Babuszki Agafii zostały stworzone w oparciu o syberyjskie receptury zielarskie. Każdy z produktów zawiera całą masę ekstraktów i olejków pochodzących z roślin zbieranych w nieskazitelnie czystych obszarach Syberii.

Nic dziwnego, że te produkty tak bardzo upodobały sobie włosomaniaczki. Teraz w sieci sklepów Biedronka wszystkie szampony Babuszki Agafii o pojemności 200 ml kupisz za 4,99 zł!

Szampon zbożowy przeznaczony jest do włosów cienkich, łamliwych, wymagających odżywienia. Już po pierwszym zastosowaniu pasma zyskują elastyczność, stają się wygładzone oraz niezwykle lśniące. Przy regularnym stosowaniu zostają zregenerowane, mocne i odżywione.

Szampon ma gęstą, żelową konsystencję i jest półprzezroczysty. Dobrze się pieni i ma ziołowy zapach. Nie podrażnia wrażliwej skóry głowy.

Szampon można stosować codziennie, ale jeśli masz wrażliwą skórę głowy możesz go również potraktować jako szampon oczyszczający, który zalecany jest raz w tygodniu - w jego składzie znajdziesz SLESy, które dokładnie domywają skórę głowy z resztek stylizatorów i innych zanieczyszczeń.

Szampon nie powoduje szybszego przetłuszczania i nie podrażnia. Jest bardzo wydajny - opakowanie 200 ml wystarczy na 3 miesiące codziennego stosowania.

Aby twoje włosy były stale w dobrej kondycji, dwa razy w tygodniu stosuj maskę odżywczą - polecamy szczególnie te z linii Botanic Therapy od marki Garnier. Raz w tygodniu warto również zafundować włosom wcierkę np. w postaci mgiełki Radical od Farmony.

W sieci sklepów Biedronka kupisz całą gamę szamponów Babuszki Agafii oraz pasujące do nich odżywki.

Szamponem zbożowym zachwycają się również wizażanki. Cenią co przede wszystkim za jego dobre działanie oczyszczające i przyjemny, ziołowy zapach.