Każdej z nas słowo korektor kojarzy się z kosmetykiem do kamuflażu niedoskonałości, przebarwień i krostek na twarzy. Okazuje się, że korektorem można również zamaskować... odrosty. Doskonale się sprawdza, jeśli z jakiegoś powodu nie możemy wybrać się fryzjera albo po prostu nie chcemy tak często korzystać z trwałych farb do włosów.

Korektor do odrostów Hair&Root Touch Up Cameleo od marki Delia

Korektor do odrostów wyglądem przypomina pomadkę ochronną. Jest niewielki, więc zawsze możemy mieć go przy sobie. Wystarczy odkręcić go jak szminkę i gotowe.

Natychmiast po zastosowaniu pokrywa odrosty kolorem i sprawia, że włosy znów wyglądają jak po wyjściu od fryzjera. Korektor sprawdzi się również, jeśli chcesz zakamuflować pojedyncze, siwe włosy.

Korektor jest dostępny w 4 kolorach:

słoneczny blond,

jasny brąz,

brąz,

czerń.

Jeśli jesteś blondynką, wybór jest oczywisty - działanie korektora możesz wzmocnić specjalnym spray'em rozjaśniającym marki Joanna (kupisz go w drogeriach Hebe za 10 zł). Jeśli masz ciemne włosy, sięgnij po korektor o ton jaśniejszych od twojego koloru - będzie wyglądał bardziej naturalnie.

Korektor na odrosty w formie wygodnego sztyftu to świetna alternatywa dla spray'ów kamuflujących - zajmuje mniej miejsca w kosmetyczce, jest bardziej precyzyjny w użyciu i jest sporo tańszy.

No właśnie - korektor kosztuje tylko 7,80 złotych, podczas gdy wszystkie produkty w spray'u to koszt około 30 złotych. Kupisz go w sklepie internetowym marki Delia lub w drogerii internetowej Horex.

Jak używać korektora na odrosty?



Nałóż produkt bezpośrednio na miejsca, które mają mieć zmieniony kolor. Delikatnie wmasuj i pozostaw do wyschnięcia - podobnie, jak to robisz podczas stosowania suchego szamponu.

Jeśli chcesz by włosy długo wyglądały, jak po wyjściu z salonu fryzjerskiego, stosuj regularnie odżywki i maski do włosów farbowanych, które pozwolą odświeżyć kolor i dodać włosom blasku.

